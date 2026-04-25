Đội chải xã Tiên Lương giành Giải Nhất tại Giải Bơi chải tỉnh Phú Thọ năm Bính Ngọ 2026

Sáng 25/4 (tức mùng 9 tháng Ba âm lịch), tại khu vực hồ Công viên Văn Lang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải Bơi chải tỉnh Phú Thọ năm 2026. Đây là sự kiện thể thao trong chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 được đông đảo Nhân dân và du khách mong đợi.

Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng các đại biểu trao cờ lưu niệm và tặng hoa chúc mừng các đội tham gia giải.

Tới dự và cổ vũ các đội thi có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng các đại biểu dự lễ khai mạc giải.

Giải bơi chải tỉnh Phú Thọ năm Bính Ngọ 2026 có sự tham gia của 9 đội với 270 VĐV đến từ 8 xã, phường gồm: Việt Trì, Thanh Miếu, Tam Nông, Thọ Văn, Đào Xá, Đoan Hùng, Tiên Lương và Sông Lô. Các VĐV tham gia giải đều là những tay chải xuất sắc được các địa phương tuyển chọn kỹ, đại diện cho tinh thần thượng võ, truyền thống thể thao của các địa phương.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu khai mạc giải.

Tham gia thi đấu, trên mỗi chải có 22 người, trong đó có 20 tay chải, 1 người đánh trống nhịp, 1 người cầm lái. Các đội thi đấu theo hình thức loại trực tiếp, tổng cự ly đường bơi là 2,6km, quay vòng ở cự ly 1,3km. Căn cứ thời gian về đích của các đội, Ban Tổ chức lựa chọn 3 đội có thành tích cao nhất ở vòng loại vào thi đấu vòng chung kết.

Trước sự cổ vũ nhiệt tình, sôi động của đông đảo khán giả, các đội đã thể hiện sự đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng, tạo nên những màn so tài gay cấn. Với tinh thần thi đấu quyết tâm, đội chải xã Tiên Lương đã xuất sắc giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về đội chải phường Thanh Miếu và đội chải xã Đoan Hùng giành giải Ba.

Khoảnh khắc đội chải xã Tiên Lương cán đích với lá cờ đỏ sao vàng đầy tự hào trên tay.

Thông qua giải nhằm gìn giữ và tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của nghệ thuật bơi chải; là dịp để Nhân dân nêu cao tinh thần thượng võ, tái hiện lại lịch sử hào hùng, oanh liệt của cha ông ta hàng nghìn năm giữ nước. Đồng thời cũng là sân chơi thể thao tập thể, giúp các VĐV có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và tăng cường tình đoàn kết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng các đại biểu trao cúp và giải Nhất cho đội chải xã Tiên Lương.

Các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương trao giải Nhì cho đội chải phường Thanh Miếu.

Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương trao giải Ba cho đội chải xã Đoan Hùng.

Các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trao giải Khuyến khích cho các đội chải.

Lê Hoàng