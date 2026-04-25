Đặc sắc lễ rước kiệu đình Hùng Lô năm 2026

Sáng 25/4 (tức ngày 9/3 năm Bính Ngọ), phường Vân Phú long trọng tổ chức Lễ rước kiệu đình Hùng Lô - một trong những sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Vân Phú, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các đơn vị, khu dân cư cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Lãnh đạo phường Vân Phú và các tổ chức chính trị - xã hội dâng hương trước giờ khởi kiệu.

Nghi lễ dâng hương, dâng hoa và lễ vật được trang trọng cử hành nhằm tưởng niệm các Vua Hùng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đúng 8h00, nghi thức đánh trống, gióng chuông khai hội được thực hiện, mở đầu cho đoàn rước kiệu chính thức xuất phát. Đội hình rước được tổ chức quy củ, trang nghiêm với sự tham gia của đội múa sư tử dẫn đầu, tiếp đến là cờ Tổ quốc, cờ thần, đội trống chiêng, cờ hội, các đồ khí tự, kiệu văn trung nữ, kiệu văn trung nam, trưởng tế và các cụ cao niên thực hiện nghi lễ. Kiệu bát cống được sử dụng để đưa đón đoàn rước, tạo nên nét độc đáo riêng của lễ hội.

Đúng 8h00, đoàn rước kiệu xuất phát từ Đình Hùng Lô.

Đoàn rước di chuyển theo lộ trình truyền thống, xuất phát từ sân Đình trong ra cổng Đình ngoài, qua các xóm: Ngà - Tứ Ngõ - Đông - Văn Tiến - Đoàn Kết - Xung - Rẽ - Thanh Rồng - Tân Tiến - ngã ba Bờ Vàng - xóm Xi và quay trở lại Đình Hùng Lô.

Lễ rước kiệu đình Hùng Lô mang nhiều nét văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Phú Thọ tới du khách thập phương.

Lễ rước kiệu đình Hùng Lô không chỉ là hoạt động tín ngưỡng quan trọng, thể hiện lòng thành kính đối với các Vua Hùng, mà còn là dịp để cộng đồng gắn kết, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, đồng thời hun đúc niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.

Lê Minh