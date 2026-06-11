Ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

Không có thí sinh vi phạm quy chế

Ngày 11/6, cùng với cả nước, hơn 47 nghìn thí sinh trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với hai môn thi Ngữ văn và Toán.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Yên Lập giữ tinh thần thoải mái, tự tin vượt vũ môn.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 11/6, toàn tỉnh có 47.348 thí sinh dự thi/47.500 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 99,68%; có 152 thí sinh vắng mặt. Buổi chiều, môn Toán có 46.964 thí sinh dự thi/47.163 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 99,58%; có 199 thí sinh vắng mặt.

Tại 110 điểm thi trên địa bàn tỉnh, công tác tổ chức thi được triển khai nghiêm túc, đúng quy chế. Tổng số cán bộ, giáo viên và các lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi là 7.296 người. Trong cả hai buổi thi không ghi nhận trường hợp cán bộ coi thi, nhân viên làm nhiệm vụ hoặc thí sinh vi phạm quy chế thi.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm thi, ngay từ sáng sớm, lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, ngành điện lực, y tế và chính quyền địa phương đã phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, hỗ trợ thí sinh và người nhà. Điều kiện thời tiết thuận lợi, không xảy ra tình huống bất thường ảnh hưởng đến việc tổ chức thi.

Nhiều điểm thi đạt tỷ lệ thí sinh dự thi 100% ở cả hai môn. Một số điểm thi có số lượng thí sinh vắng thi cao hơn mặt bằng chung nhưng không ảnh hưởng đến công tác tổ chức kỳ thi.

Cụ thể, điểm thi THPT Trần Phú có 18 thí sinh; THPT Tam Dương - 12 thí sinh; THPT Việt Trì - 12 thí sinh; THPT Hùng Vương - 9 thí sinh; THPT Hưng Hóa - 8 thí sinh; THPT Công nghiệp Việt Trì - 7 thí sinh; THPT Chuyên Hùng Vương - 5 thí sinh.

Thí sinh luôn giữ tâm trạng thoái mái để sẵn sàng bước vào ngày thi thứ 2.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá, ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Phú Thọ diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; các khâu tổ chức được thực hiện đồng bộ, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham gia dự thi.

Ngày 12/6, các thí sinh tiếp tục dự thi môn còn lại theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhóm PV Thời sự