Dự án đường nối hai cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ hoàn thành 84% khối lượng

Dự án Đầu tư tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có tổng vốn đầu tư hơn 692 tỷ đồng, triển khai thi công từ giữa tháng 2/2025. Công trình giao thông được xây dựng có tổng chiều dài hơn 2,7km, kết nối nút giao IC9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai và điểm cuối cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, còn lại là hệ thống đường gom.

Tuyến đường nối hai cao tốc huyết mạch Nội Bài - Lài Cai với Tuyên Quang - Phú Thọ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Sau hơn 1 năm thi công, công trình đường nối 2 cao tốc huyết mạch đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Tuyến chính đã được thảm nhựa mặt đường; hạng mục cầu vượt nút giao đã hoàn thành.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, đến thời điểm hiện tại, công tác triển khai thi công đạt trên 84% khối lượng. Cụ thể, nhà thầu đã thi công hoàn thành 5/5 hầm chui, 10/10 cống hộp, 14/14 cống tròn, 100% cấu kiện đúc sẵn, 100% tường chắn, cầu vượt nút giao đường tỉnh 315B. Tuyến chính đã được rải cấp phối đá dăm, thảm nhựa đường các lớp..., tuyến nhánh nút giao IC9, đường gom, đường hoàn trả: Nền đường (đạt 100%); rải cấp phối đá dăm (đạt 50%); thảm bê tông nhựa (đạt 30%).

Hiện, nhà thầu đang tập kết vật liệu; thi công đào hố móng, lắp đặt ống nhựa, băng báo cáp hệ thống giao thông thông minh (đạt 80%); thi công lắp đặt tường chống ồn, tôn lượn sóng (đạt 85%); thi công móng cột đèn, trụ cần vươn, giá long môn, biển báo (đạt 50%).

Đồng thời huy động nhân lực, phương tiện để hoàn thiện toàn bộ công trình để bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, vận tải hàng hóa, thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Gia Thái - Hoài Vũ