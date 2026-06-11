Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, không để chậm tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Ngày 11/6, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang, Dự án Khu nhà ở và dịch vụ cộng đồng và Dự án Khu đô thị sinh thái Phú Minh tại xã Thịnh Minh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa Dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang.

Theo báo cáo của địa phương và chủ đầu tư, Dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang (bao gồm nhà ở xã hội) có quy mô gần 89,9ha, tổng mức đầu tư hơn 397 tỷ đồng, dân số dự kiến khoảng 3.000 người. Đến nay, dự án đã hoàn thành nhiều thủ tục pháp lý quan trọng như thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy và được cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), địa phương đã thực hiện 6 đợt thu hồi đất với tổng diện tích hơn 69,3ha, bàn giao cho chủ đầu tư 35,87ha, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ gần 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ vẫn gặp nhiều khó khăn do hiện trạng sử dụng đất phức tạp, nhiều thửa đất đã qua nhiều lần chuyển nhượng, một số hộ dân chưa phối hợp thực hiện. Đáng chú ý, quỹ đất dành cho nhà ở xã hội (NƠXH) khoảng 58.475m2, hiện mới giải phóng được khoảng 3.200m2.

Dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang hiện đang gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với Dự án Khu nhà ở và dịch vụ cộng đồng có quy mô 48,15ha, tổng mức đầu tư hơn 666 tỷ đồng; nhà đầu tư đã hoàn thành cơ bản các thủ tục về đầu tư, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và đấu nối hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác GPMB, dự án đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư và đề nghị gia hạn tiến độ đến quý IV/2029.

Hiện dự án đã được phê duyệt phương án thu hồi hơn 45ha đất với tổng kinh phí GPMB trên 21 tỷ đồng nhưng việc chi trả bồi thường vẫn chưa được triển khai. Quỹ đất dành cho NƠXH rộng 40.436m2 cũng chưa thực hiện GPMB.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa công tác triển khai, thực hiện dự án Khu nhà ở và dịch vụ cộng đồng tại thôn Đầm Bài xã Thịnh Minh.

Dự án Khu đô thị sinh thái Phú Minh có tổng mức đầu tư 1.675 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 87,34ha, dân số dự kiến khoảng 2.700 người. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 63,3ha trong tổng số 77,65ha thu hồi đợt 1, đạt khoảng 82% diện tích, với tổng giá trị hơn 80,4 tỷ đồng.

Ngày 8/6/2026, UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất đợt 1 với diện tích gần 54ha để triển khai dự án. Hiện chủ đầu tư vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục về đánh giá tác động môi trường, thiết kế kỹ thuật và xử lý các nội dung liên quan đến chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích rừng nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Tại buổi làm việc, đại diện các chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ triển khai các dự án, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB. Trong đó, tập trung vào việc xác định nguồn gốc, chủ sử dụng đất đối với những thửa đất đã qua nhiều lần chuyển nhượng; sự chênh lệch giữa giá bồi thường theo quy định của Nhà nước với kỳ vọng của người dân; công tác kiểm đếm, thu hồi đất và tạo sự đồng thuận trong vùng dự án.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cũng đề nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đánh giá tác động môi trường, điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm bảo đảm tiến độ dự án theo kế hoạch...

Tại buổi làm việc, các chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, GPMB; đẩy nhanh giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đánh giá tác động môi trường và điều chỉnh chủ trương đầu tư và các thủ tục xây dựng nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa Dự án Khu đô thị sinh thái Phú Minh.

Trên cơ sở các kiến nghị của nhà đầu tư, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã báo cáo, giải trình, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời trao đổi, đề xuất các giải pháp tháo gỡ đối với từng khó khăn, vướng mắc cụ thể. Các ý kiến đều thống nhất đánh giá công tác GPMB tiếp tục là khâu then chốt, quyết định tiến độ triển khai các dự án.

Đồng thời khẳng định sẽ tăng cường phối hợp, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các hạng mục NƠXH theo đúng quy hoạch và cam kết đầu tư.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe chủ đầu tư và đại diện lãnh đạo các Sở ngành báo cáo những vấn đề có liên quan.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn khẳng định đây đều là những dự án đô thị có ý nghĩa quan trọng đối với việc mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển KTXH của tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm. Nhất là trong công tác bồi thường, GPMB và thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai.

Đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, chủ động phối hợp với địa phương và các ngành chức năng tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; đặc biệt quan tâm triển khai quỹ đất NƠXH theo đúng quy hoạch được phê duyệt, không để chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác GPMB.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý; các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án. Việc triển khai các dự án phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và an sinh xã hội, góp phần xây dựng diện mạo đô thị hiện đại, đồng bộ trong thời gian tới.

Đối với từng dự án cụ thể, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Yên Quang khẩn trương thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định; tập trung phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn trong GPMB, đẩy nhanh tiến độ triển khai quỹ đất NƠXH theo cam kết.

Đối với Dự án Khu nhà ở và dịch vụ cộng đồng, chủ đầu tư cần sớm bố trí nguồn lực để thực hiện chi trả bồi thường, hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể sau khi được gia hạn dự án. Đối với Dự án Khu đô thị sinh thái Phú Minh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của địa phương và chủ đầu tư trong công tác GPMB.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thiện các thủ tục về môi trường, đất đai, thiết kế kỹ thuật; rà soát chặt chẽ các nội dung liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư; các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án. Đồng thời, nhấn mạnh các chủ đầu tư cũng phải chủ động, có động thái tích cực triển khai, thực hiện, không để dự án kéo dài.

Trong quá trình thực hiện dự án phải gắn với phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; các chủ đầu tư cần đặc biệt quan tâm triển khai quỹ đất NƠXH theo đúng quy hoạch được duyệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ các công trình, góp phần tạo diện mạo đô thị hiện đại, đồng bộ cho địa phương trong thời gian tới.

Mạnh Hùng