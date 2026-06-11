Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy HĐND tỉnh

Chiều 11/6, Đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Đảng ủy HĐND tỉnh nhằm thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề.

Làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát số 2 Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy HĐND tỉnh.

Thời gian qua, Đảng ủy HĐND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai thực Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các nghị quyết quan trọng, trụ cột của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030, nội dung quán triệt, học tập đã tập trung vào những điểm mới, cốt lõi, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức.

Đồng thời ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, kịp thời cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tiễn.

Công tác rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách được thực hiện thường xuyên, với 134 nghị quyết được ban hành từ tháng 7/2025 tới nay, tập trung vào các lĩnh vực then chốt, nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số; hoạt động giám sát của HĐND tỉnh tiếp tục được tăng cường, chú trọng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; hoạt động chất vấn, giải trình có nhiều đổi mới.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại buổi làm việc.

Việc triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; các nền tảng số, mô hình “kỳ họp không giấy”, số hóa dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý công việc từng bước triển khai hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát số 2 Trần Duy Đông nhấn mạnh, Đảng ủy HĐND tỉnh đã nghiêm túc, quyết liệt trong sắp xếp tổ chức bộ máy; kịp thời ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền, hoàn thiện hệ thống chính sách, tạo hành lang pháp lý cho tỉnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy HĐND tỉnh thời gian tới, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là trong thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các chương trình giám sát cần tăng cường tính kiến tạo, góp phần khơi thông nguồn lực, tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế; đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND, nhất là tại các kỳ họp.

Duy Thành - Hoài Vũ