Giải quyết dứt điểm các vụ việc, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân

Ngày 11/6, tại Trụ sở tiếp công dân khu vực Vĩnh Phúc, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân định kỳ tháng 6. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành. Buổi tiếp công dân được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Ban tiếp công dân Thanh tra Chính phủ và các xã, phường trong tỉnh.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân Bùi Thị Hà ở tổ dân phố Gạch, phường Vĩnh Yên về bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá và giải quyết kiến nghị của công dân về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa hoạt động trên lòng hồ Hòa Bình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo giải quyết các vụ việc, kiến nghị của công dân trong buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2026.

Đối với kiến nghị của bà Bùi Thị Hà ở tổ dân phố Gạch, phường Vĩnh Yên về bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Quá trình tổ chức đấu giá tài sản đã được thực hiện đúng quy định pháp luật. Người trúng đấu giá đã nộp đủ tiền từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa được nhận tài sản, do vậy yêu cầu phải xử lý dứt điểm để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người mua.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh tập trung hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch thu hồi và bàn giao tài sản, phối hợp với lãnh đạo phường Vĩnh Yên trực tiếp xuống gặp gỡ, giải thích và thuyết phục gia đình người phải thi hành án tự nguyện bàn giao tài sản; thông báo rõ ràng về quyền lợi, nghĩa vụ cũng như các mốc thời gian cưỡng chế nếu không hợp tác. Trong trường hợp công tác hòa giải, thuyết phục không thành công, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật, bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Công dân Bùi Thị Hà, tổ dân phố Gạch, phường Vĩnh Yên phát biểu ý kiến kiến nghị tại hội nghị.

Đối với kiến nghị của công dân về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa hoạt động trên lòng hồ Hòa Bình, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hoàn thành kiểm định và cấp phép cho các phương tiện đủ điều kiện, đồng thời tiếp tục phân loại phương tiện chưa đạt chuẩn, hướng dẫn người dân quy trình, thủ tục đăng kiểm để bảo vệ nguồn sinh kế chính của bà con.

Sau khi nghe Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo về kết quả giải quyết 15 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được giao tại các kỳ tiếp dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan khi giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc kéo dài, tạo niềm tin cho Nhân dân. Đồng chí giao Ban Tiếp công dân tỉnh rà soát các thông báo kết luận, đôn đốc các sở, ngành thực hiện đúng thời hạn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Công tác tiếp công dân tiếp tục được UBND tỉnh đổi mới theo hướng duy trì hình thức tiếp công dân trực tiếp kết hợp trực tuyến ở 3 điểm cầu tại 3 khu vực để người dân ở xa không phải đi lại vất vả. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ trực tiếp luân phiên đến các điểm cầu hàng tháng để lắng nghe và chỉ đạo giải quyết xử lý kịp thời những vụ việc, ý kiến, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Anh - Lưu Trường