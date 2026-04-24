10 trường có điểm trung bình cao tại Kỳ thi khảo sát chất lượng lớp 12 (đợt 2)

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố kết quả Kỳ thi khảo sát chất lượng lớp 12 (đợt 2) năm học 2025-2026.

Thầy và trò Trường THPT Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì tích cực ôn thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi được tổ chức trong các ngày 14-15/4 với 168 đơn vị đăng ký dự thi, gồm các trường THPT công lập, tư thục và trung tâm giáo dục thường xuyên. Toàn tỉnh có 110 điểm thi và 1.962 phòng thi với 45.965 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Điểm trung bình các môn thi khảo sát toàn tỉnh đạt 5.56 điểm, thấp hơn điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2025 toàn tỉnh: 0.91 điểm, thấp hơn điểm trung bình thi khảo sát lần 1: 0.14 điểm.

10 trường công lập có điểm trung bình cao, lần lượt là: THPT Chuyên Vĩnh Phúc, THPT Yên Lạc, THPT Chuyên Hùng Vương, THPT Lê Xoay, THPT Trần Phú, THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, THPT Nguyễn Viết Xuân, PT DTNT THPT Hòa Bình, PT DTNT THCS&THPT Lương Sơn, THPT Ngô Gia Tự. 5 trường tư thục có điểm trung bình cao, lần lượt là: Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương, THPT Nguyễn Tất Thành, PT liên cấp Newton Vĩnh Phúc, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Trường Thịnh.

Công tác đăng ký dự thi được thực hiện trên phần mềm theo hình thức trực tuyến đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, chính xác. Các khâu của Kỳ thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 đợt 2 được tổ chức theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, qua đó đánh giá, rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chính thức; giúp cán bộ quản lý, giáo viên nâng cao nghiệp vụ làm thi, học sinh được rèn luyện kỹ năng làm bài thi.

Kết quả thi khảo sát cơ bản phản ánh đúng chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, tổ chức dạy học và ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026 của các đơn vị. Một số đơn vị có nhiều nỗ lực, cố gắng và có kết quả thi khảo sát tiến bộ so với kỳ thi khảo sát đợt 1. Có 6/15 môn có điểm trung bình cao hơn điểm trung bình thi khảo sát đợt 1 (Hóa học, Sinh học, Địa lí, Tin học, Tiếng Nga, Tiếng Pháp).

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị chỉ đạo hoàn thành chương trình chính khóa theo kế hoạch, đánh giá xếp loại học sinh đúng quy chế; xác nhận, cập nhật thông tin cá nhân và kết quả học tập của học sinh lớp 12 trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành và phần mềm quản lý thi đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Phân tích, đánh giá kết quả học tập học kỳ 2 và kết quả thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 (đợt 2) của từng lớp, từng môn, gắn với trách nhiệm của từng giáo viên; rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức dạy học, điều chỉnh kế hoạch ôn tập cho phù hợp, hiệu quả đối với từng đối tượng.

Xây dựng kế hoạch và phân công giáo viên bồi dưỡng, phụ đạo riêng cho đối tượng học sinh yếu, kém, có nguy cơ trượt tốt nghiệp. Quán triệt, giao nhiệm vụ cho giáo viên chịu trách nhiệm về kết quả học tập và thi tốt nghiệp THPT của học sinh. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc quản lý, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh lớp 12 trong quá trình ôn thi tốt nghiệp.

Hạnh Thúy