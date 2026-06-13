Nhiều hội đồng thi sử dụng thiết bị quét an ninh, phòng chống gian lận bằng công nghệ cao

Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhiều hội đồng thi đã sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay để kiểm tra thí sinh ở tất cả điểm thi hoặc thí điểm tại các điểm thi có nguy cơ cao nhằm phòng chống gian lận bằng công nghệ cao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng chủ trì họp báo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong công tác coi thi năm nay, Bộ đã có đánh giá về nguy cơ tiềm ẩn việc thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận, do đó, công tác phòng chống gian lận bằng công nghệ cao được chú trọng.

Ngành giáo dục và công an đã phối hợp triển khai tốt các công tác tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho giáo viên, giám thị và những người tham gia tổ chức thi cách thức phát hiện, xử lý thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao, AI để gian lận; quán triệt, phổ biến để 100% thí sinh nắm được quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi qua việc ký cam kết, dán poster cảnh báo đề thi là bí mật nhà nước độ tối mật, các thiết bị không được mang vào phòng thi để thí sinh không tiết lộ đề thi trong thời gian làm bài dưới mọi hình thức.

Tại họp báo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, nhiều hội đồng thi sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay ở tất cả điểm thi hoặc thí điểm tại các điểm thi có nguy cơ cao.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Mỹ Phong.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Mỹ Phong, việc triển khai có hiệu quả tốt đối với việc bảo đảm an toàn cho kỳ thi, các thí sinh đã được kiểm tra tại các điểm thi này đều không vi phạm quy chế do sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị công nghệ cao; quá trình triển khai không ảnh hưởng đến thời gian làm bài và không gây áp lực cho thí sinh, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của thí sinh, phụ huynh và dư luận.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Mỹ Phong thông tin, các trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại di động trong phòng thi đã được phát hiện, xử lý theo quy định.

“Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện thông tin lộ, lọt đề thi trên mạng internet như một số năm trước đây”, Phó Cục trưởng cho hay.

Trong các buổi thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, có tổng số 74 thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ thi, trong số đó có 5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Con số này cao hơn của năm 2025 với 41 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Không có giám thị vi phạm quy chế thi.

Đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo và 34 tỉnh, thành phố cả nước đã hoàn thành tổ chức thi cho các thí sinh theo đúng kế hoạch. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức, công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu của kỳ thi với tinh thần thân thiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Theo nhandan.vn