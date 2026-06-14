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Ngày 14/6, Đoàn Thanh niên phường Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm Anh ngữ YELA tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đấu trường Tiếng Anh” năm 2026 dành cho học sinh tiểu học trên địa bàn phường.
Đại diện Đoàn Thanh niên phường Vĩnh Phúc và Trung tâm Anh ngữ YELA trao thưởng cho các em học sinh đạt giải.
Cuộc thi nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em học sinh, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khơi dậy niềm yêu thích học tập môn tiếng Anh trong thanh thiếu nhi.
Sau thời gian phát động, cuộc thi đã thu hút gần 400 học sinh các trường tiểu học trên địa bàn. Trải qua các vòng thi trực tuyến với nhiều nội dung phong phú, các thí sinh đã thể hiện kiến thức, khả năng phản xạ và kỹ năng sử dụng tiếng Anh. Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba cho các thí sinh có thành tích xuất sắc nhất; đồng thời tặng nhiều phần quà lưu niệm dành cho các em tham gia cuộc thi.
Thông qua sân chơi này, Đoàn Thanh niên phường Vĩnh Phúc tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng thanh, thiếu nhi trong học tập và rèn luyện kỹ năng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hiện đại trên địa bàn.
Thu Thủy
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