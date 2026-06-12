Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành diễn ra an toàn, đúng quy chế

Sáng 12/6, cùng với thí sinh trên cả nước, 748 thí sinh lớp 12 khối Trung học phổ thông (THPT) và Giáo dục thường xuyên (GDTX) tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành (phường Việt Trì) bước vào buổi thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ghi nhận tại điểm thi cho thấy, sau khi hoàn thành hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán trong ngày thi đầu tiên, thí sinh bước vào các môn thi tự chọn với tâm lý tự tin, thoải mái. Công tác tổ chức thi nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành bước vào buổi thi cuối của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo quy chế thi năm nay, các thí sinh làm bài hai môn tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Ngoại ngữ. Thời gian làm bài cho mỗi môn thi là 50 phút.

Sử dụng máy quét an ninh cầm tay để ngăn thí sinh mang vào phòng thi các vật dụng có thể gian lận như điện thoại, tai nghe siêu nhỏ.

Cô Bùi Thị Phương - Phó Trưởng điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành cho biết: Trong tổng số 748 học sinh đăng ký dự thi, có sự phân hóa rõ rệt giữa các môn thi tự chọn. Cụ thể, môn Địa lý có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất với 586 em; tiếp đến là môn Lịch sử với 442 em; môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật với 228 em. Ngược lại, không có thí sinh đăng ký dự thi các môn Công nghệ công nghiệp, Tin học, Tiếng Pháp và Tiếng Nga.

Đúng 9h30, tiếng trống kết thúc giờ làm bài vang lên. Những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi cổng trường với nụ cười rạng rỡ, khép lại hành trình hai ngày thi đầy nỗ lực. Qua ghi nhận nhanh, đa số thí sinh đánh giá cấu trúc đề thi năm nay bám sát chương trình, bảo đảm tính phân hóa cao, vừa kiểm tra được kiến thức nền tảng, vừa tạo dư địa để học sinh khá, giỏi phát huy năng lực tư duy.

Thí sinh làm thủ tục trước giờ thi môn tự chọn, tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành.

Em Đào Thanh Tâm, học sinh lớp 12A7, Trường THPT Nguyễn Tất Thành chia sẻ: "Trải qua ngày thi đầu tiên có phần áp lực, bước sang ngày thứ hai tâm lý của em đã ổn định hơn rất nhiều. Hôm nay em thi hai môn tự chọn Địa lý và Giáo dục Kinh tế và Pháp luật. Đề thi nằm trong khả năng làm bài của đa số học sinh".

Nhắc đến đề thi Ngữ văn của ngày hôm trước, nữ sinh cho rằng đây là một đề bài khá hay, có tính gợi mở và khuyến khích học sinh suy ngẫm. “Em nuôi ước mơ trở thành sinh viên báo chí, hy vọng kết quả kỳ thi tốt nghiệp sẽ giúp em hiện thực hóa mục tiêu của mình" - Đào Thanh Tâm tự tin cho biết.

Cán bộ coi thi nhắc nhở các thí sinh ghi đầy đủ thông tin trong bài thi theo quy định.

Đối với môn Lịch sử, em Nguyễn Thị Thu Minh, học sinh Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp tỉnh nhìn nhận đề thi có những câu hỏi mang tính phân loại cao: "Đề Lịch sử có một số câu hỏi tương đối khó, tập trung vào các chiến dịch lớn, những bước ngoặt chiến lược của dân tộc, hoặc các chủ đề mang tính thời sự như vai trò của ASEAN, Liên hợp quốc, trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh và tiến trình hội nhập, đổi mới của Việt Nam. Tuy nhiên, nhờ được các thầy cô ôn tập kỹ lưỡng, em đã hoàn thành tốt bài thi".

Các thí sinh trao đổi sau khi hoàn thành 2 môn thi tự chọn.

Đặc biệt, kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh địa giới hành chính của tỉnh có những điểm mới sau sáp nhập, đặt ra những thách thức mang tính thực tiễn. Em Hoàng Lương Minh (thí sinh tự chọn môn Tiếng Anh và Địa lý) bộc bạch: "Lúc đầu em khá lo lắng vì đây là kỳ thi đầu tiên sau khi sáp nhập tỉnh, một số thông tin về vị trí địa lý, vùng miền sẽ có những cập nhật, đổi mới. Nếu nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa và thường xuyên cập nhật thông tin thực tế thì có thể làm bài tốt. Bên cạnh đó, đề thi Địa lý năm nay có nhiều câu hỏi được xây dựng từ dữ liệu thực tế rất hay, phản ánh đúng các vấn đề phát triển kinh tế, khai thác tài nguyên và phát triển bền vững. Đây là những câu khó, đòi hỏi tính ứng dụng cao chứ không chỉ ghi nhớ máy móc. Còn về môn Tiếng Anh, đề thi tương đối vừa sức, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng hợp lý nhưng vẫn có độ phân hóa tốt để các trường đại học làm căn cứ tuyển sinh".

Ở nhóm các môn Khoa học tự nhiên, thí sinh Nguyễn Hoàng Anh cũng bày tỏ sự hài lòng khi đề thi Hóa học xuất hiện nhiều dạng bài quen thuộc đã được ôn tập. Dù vậy, nam sinh này cũng thừa nhận đề Sinh học có một số câu hỏi vận dụng cao, đòi hỏi tư duy sâu và mất khá nhiều thời gian để xử lý.

Thành công của hai ngày thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành không chỉ đến từ sự nỗ lực của các sĩ tử, mà còn là kết quả của công tác chuẩn bị bài bản, chu đáo từ phía hội đồng thi và các lực lượng phối hợp.

Lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi.

Trao đổi với phóng viên, cô giáo Trần Thị Thanh Hương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Long Châu Sa, Trưởng điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành khẳng định: "Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đơn vị đã chủ động hoàn thiện đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối. Trong hai ngày diễn ra kỳ thi, các lực lượng làm nhiệm vụ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng và thực hiện nghiêm túc quy chế. Về phía thí sinh, các em đều có ý thức chấp hành nghiêm túc quy định về thời gian và kỷ luật phòng thi. Kết thúc hai ngày thi, điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành đã hoàn thành toàn diện kế hoạch đề ra, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế".

Những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành sau khi hoàn thành các môn tự chọn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Tất Thành đã chính thức khép lại. Sự tự tin của các thí sinh cùng công tác tổ chức chuyên nghiệp, trách nhiệm của hội đồng thi đã góp phần quan trọng vào thành công chung của kỳ thi trên toàn tỉnh.

Đinh Vũ