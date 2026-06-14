Thắp sáng “Bình dân học vụ số”

Việc ban hành kế hoạch tổ chức học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số” và bồi dưỡng nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục là bước đi chiến lược về xây dựng xã hội số, công dân số và nền giáo dục số, tạo nền móng cho sự phát triển bền vững của địa phương trong thời đại công nghệ.

Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ.

Việc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số” thể hiện quyết tâm đưa chuyển đổi số đi vào chiều sâu, bắt đầu từ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục. Bởi công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người sử dụng có đủ kiến thức, kỹ năng để khai thác và ứng dụng vào thực tiễn.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2026, 100% cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành sẽ được trang bị kiến thức về chuyển đổi số, sử dụng thành thạo nền tảng “Bình dân học vụ số” và các dịch vụ số phục vụ công tác quản lý, giảng dạy. Đây không chỉ là mục tiêu về tỷ lệ tham gia mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng đội ngũ giáo dục sẵn sàng thích ứng với yêu cầu của thời đại số.

Sáu chuyên đề cốt lõi được đưa vào chương trình bồi dưỡng – từ kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, khai thác dữ liệu số, giao tiếp trên môi trường số, sáng tạo nội dung số đến bảo đảm an toàn thông tin và giải quyết vấn đề bằng công nghệ – đều hướng tới năng lực thiết yếu của mỗi cán bộ, giáo viên trong bối cảnh mới.

Điểm đáng chú ý của kế hoạch là tinh thần phổ cập, bảo đảm mọi cán bộ, giáo viên đều có cơ hội tiếp cận tri thức số. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật, thời gian và môi trường học tập để 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ chương trình. Đồng thời, việc tự học, tự bồi dưỡng được khuyến khích trở thành một phong trào thường xuyên trong toàn ngành.

Điểm nhấn quan trọng của kế hoạch là đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ lãnh đạo. Các cán bộ quản lý không chỉ tham gia học tập mà còn phải chủ động ứng dụng công nghệ số trong điều hành, quản trị nhà trường và coi việc nâng cao năng lực số là nhiệm vụ thường xuyên.

Kết quả học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số” sẽ được cập nhật, theo dõi và trở thành căn cứ đánh giá chất lượng cán bộ, giáo viên hằng năm. Đây là cơ chế tạo động lực và cũng là thước đo cho mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của mỗi cá nhân và đơn vị.

Khi người đứng đầu thay đổi tư duy, mạnh dạn đổi mới phương thức quản lý và sử dụng hiệu quả công nghệ, chuyển đổi số sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành hành động cụ thể trong từng hoạt động chuyên môn. Đằng sau kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng số là mục tiêu lớn hơn: Xây dựng hệ sinh thái giáo dục số đồng bộ. Trong hệ sinh thái đó, giáo viên làm chủ công nghệ, cán bộ quản lý điều hành trên nền tảng số, dữ liệu được khai thác hiệu quả, các hoạt động chuyên môn được số hóa và học sinh được tiếp cận phương pháp học tập hiện đại.

Sở Giáo dục và Đào tạo giao Phòng Khoa học, Công nghệ và Thông tin làm đầu mối phối hợp với các đơn vị đào tạo, doanh nghiệp công nghệ để tổ chức các khóa học, giới thiệu nền tảng và công cụ số phù hợp, qua đó tạo điều kiện để đội ngũ giáo dục không ngừng nâng cao năng lực trong môi trường số đang thay đổi từng ngày.

Đây là cách tiếp cận mang tính dài hạn, không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn chuẩn bị nguồn nhân lực cho mục tiêu đến năm 2030, khi toàn ngành hướng tới đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực số phù hợp với vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện.

Khi mỗi thầy cô giáo trở thành một công dân số thành thạo, họ sẽ tiếp tục truyền cảm hứng để học sinh hình thành tư duy số, kỹ năng số và khả năng sáng tạo – những năng lực cốt lõi của nguồn nhân lực trong tương lai.

Tại Trường THCS Vân Cơ (phường Nông Trang), sau khi hoàn thành các lớp bồi dưỡng kỹ năng số, 100% giáo viên đã chủ động xây dựng bài giảng điện tử, sử dụng phần mềm quản lý lớp học và tổ chức kiểm tra, đánh giá trực tuyến. Nhiều tiết học được tổ chức với sự hỗ trợ của bài giảng điện tử, video minh họa và các công cụ tương tác, giúp tăng tính trực quan và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Thầy giáo Nguyễn Thiều Uyên - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Việc ứng dụng công nghệ trong dạy học đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi giáo viên. Nhà trường xác định rõ nâng cao năng lực số cho đội ngũ là khâu then chốt để triển khai hiệu quả chuyển đổi số giáo dục. Vì vậy, chúng tôi luôn tạo điều kiện để giáo viên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và khai thác các nền tảng số phục vụ giảng dạy. Qua thực tế triển khai, các tiết học trở nên sinh động hơn, học sinh tích cực tham gia, đồng thời hình thành thói quen tự học, tự tìm kiếm thông tin và sử dụng công nghệ một cách an toàn, hiệu quả.

Song song với nâng cao năng lực cho giáo viên, ngành GD&ĐT đặc biệt chú trọng phổ cập kỹ năng số cho học sinh, sinh viên. Đến nay, 100% học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh được trang bị kỹ năng số phục vụ học tập, nghiên cứu và sáng tạo, có kỹ năng an toàn trong học tập và tương tác xã hội trong môi trường số. Các chương trình giáo dục kỹ năng số được xây dựng theo khung hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm phù hợp từng cấp học, từng nhóm đối tượng. Nội dung giảng dạy được tích hợp vào chương trình chính khóa và các hoạt động giáo dục, trong đó chú trọng kỹ năng sử dụng công nghệ, kỹ năng tương tác an toàn trên môi trường mạng và bước đầu tiếp cận trí tuệ nhân tạo.

Em Trần Thị Thảo My - học sinh lớp 8C, Trường THCS Hạc Trì (phường Việt Trì) chia sẻ: Ngoài giờ học trên lớp, em dành thời gian tự học, tìm hiểu để mở rộng kiến thức trên Internet. Nhờ được thầy, cô hướng dẫn tra cứu thông tin phục vụ học tập, đồng thời trang bị kỹ năng tham gia Internet an toàn, em biết cách tìm kiếm, chọn lọc và sử dụng hiệu quả các tài liệu trên môi trường số.

“Bình dân học vụ số” đang mở ra một hành trình mới: Hành trình phổ cập tri thức số, thu hẹp khoảng cách công nghệ và xây dựng nền giáo dục hiện đại, nơi không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển.

Hạnh Thúy