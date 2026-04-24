Lễ hội văn hóa dân gian đường phố - “Thanh âm nguồn cội”

Tối 24/4 (tức ngày 8/3 năm Bính Ngọ), tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian đường phố với chủ đề “Thanh âm nguồn cội”. Đây là một trong những điểm nhấn đặc sắc trong khuôn khổ các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm nay.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu dự chương trình.

Tiết mục khai từ mở màn chương trình.

Tới dự chương trình có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 Nguyễn Huy Ngọc phát biểu khai mạc chương trình.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đang tiếp tục khẳng định vai trò là không gian kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với phát triển. Sự kiện trở thành điểm hội tụ các giá trị văn hóa tiêu biểu, từ đó lan tỏa sức mạnh tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mở rộng giao lưu văn hóa trong thời kỳ hội nhập.

Chương trình có sự tham gia của trên 1.500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng.

Nằm trong chuỗi các sự kiện dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm nay, Lễ hội văn hóa dân gian đường phố được tổ chức nhằm giới thiệu đến Nhân dân và du khách không gian văn hóa đặc sắc, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, nơi những huyền tích về cội nguồn dân tộc được tái hiện sinh động.

Qua đó, tạo cơ hội để du khách trực tiếp tham gia, khám phá chiều sâu văn hóa truyền thống của vùng Đất Tổ; đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh Phú Thọ mới - nơi hội tụ bản sắc kết nối di sản, trung tâm du lịch văn hóa - tâm linh quan trọng của cả nước.

Chương trình thu hút đông đảo Nhân dân và du khách theo dõi trực tiếp tại sân khấu.

Sau một thời gian tạm dừng, Lễ hội văn hóa dân gian đường phố năm nay được tổ chức với quy mô lớn, thu hút sự tham gia của hơn 1.500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 18 đoàn văn hóa đại diện cho 18 cụm xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Mở đầu lễ hội là màn trống hội, múa lân và múa cờ thần do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Lạc Hồng và Trung tâm Văn hóa thông tin - Điện ảnh tỉnh trình diễn; tiếp đó là phần hội chính thức với thời lượng 120 phút.

Trong không gian lễ hội, 18 đoàn văn hóa tham gia diễu hành từ khu vực ngã tư đường Nguyễn Tất Thành giao với đường Hai Bà Trưng (phường Thanh Miếu) đến Công viên Văn Lang. Các đoàn vừa diễu hành, vừa trình diễn và tái hiện nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian, trò chơi, trò diễn đặc sắc, độc đáo của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, tiêu biểu như: Lễ hội Đền Hùng, Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa, Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Xoan, Lễ hội Tây Thiên, Hội Xuân Đan Trì, Lễ hội Đình Khênh, Lễ hội Đình Cổi, Lễ hội Trò trám, Lễ hội kéo Song, Nghi lễ và trò chơi Kéo Song, Lễ hội Khai hạ, Lễ hội Xuống đồng, Lễ hội Rước cây Bông và Lễ hội Đả cầu, diễn phết...

Tiết mục “Cùng nhau ta thắp sáng” khép lại chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là 18 xe mô hình được thiết kế công phu, mang đậm bản sắc từng địa phương, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu. Sự kết hợp giữa trình diễn dân gian với âm nhạc, ánh sáng hiện đại cùng trang phục, đạo cụ truyền thống đã tạo nên không gian nghệ thuật sôi động, giàu giá trị lịch sử - văn hóa, khẳng định vai trò của Nhân dân trong sáng tạo, bảo tồn và phát huy di sản trong đời sống đương đại.

Chương trình khép lại bằng tiết mục hát múa “Cùng nhau ta thắp sáng”, lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết, lòng tri ân cội nguồn và khát vọng phát triển của quê hương Phú Thọ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lê Hoàng