Đổi mới công tác tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ

Ngày 15/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Đề xuất các giải pháp đổi mới công tác tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu đề dẫn tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá thực trạng công tác phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng và tôn vinh đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức tôn vinh, tạo động lực để đội ngũ trí thức phát huy năng lực sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đây không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp của đội ngũ trí thức mà còn là giải pháp quan trọng nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến, phát huy hiệu quả nguồn lực trí tuệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của địa phương.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo.

Hội thảo cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học; tăng cường liên kết giữa các nhà khoa học với doanh nghiệp và địa phương; xây dựng môi trường làm việc thuận lợi để thu hút, trọng dụng nhân tài.

Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội thảo.

Lê Hoàng