Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ xã Bản Nguyên

Ngày 15/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh tổ chức lấy mẫu giám định HCLS tại Nghĩa trang liệt sĩ Bản Nguyên, xã Bản Nguyên.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương các Anh hùng liệt sĩ trước khi tiến hành lấy mẫu giám định.

Nghĩa trang liệt sĩ Bản Nguyên hiện có 131 phần mộ liệt sĩ trong đó có 1 phần mộ chưa xác định được danh tính. Nghĩa trang được tiến hành cải tạo, nâng cấp năm 2018 và năm 2025 nhằm nâng cốt nền toàn bộ nghĩa trang và mộ liệt sĩ; chỉnh trang cảnh quan và trồng thêm cây xanh đảm bảo trang nghiêm đúng quy định.

Sau phần lễ được tổ chức trang nghiêm, các tổ công tác nhanh chóng triển khai nhiệm vụ theo đúng quy trình kỹ thuật. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và thiêng liêng, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, bảo đảm việc lấy mẫu sinh phẩm diễn ra đúng quy định.

Tính đến ngày 15/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức khai quật được 98 phần mộ liệt sĩ trên 7 nghĩa trang liệt sĩ, kết quả đã thu được 89 mẫu HCLS để phục vụ giám định ADN.

Công tác khai quật, lấy mẫu được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình.

Hiện nay, toàn tỉnh có 4.938 phần mộ liệt sĩ cần lấy mẫu phục vụ xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN tại 131 nghĩa trang thuộc 69 xã, phường. Với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự vào cuộc tích cực của cơ quan quân sự các cấp, tỉnh Phú Thọ phấn đấu mỗi ngày tổ chức lấy từ 10 đến 20 mẫu tại 2-3 nghĩa trang, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 31/3/2027, vượt tiến độ được giao.

Văn Khải (Bộ CHQS tỉnh)