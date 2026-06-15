Chuẩn bị chu đáo cho chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”

Ngày 15/6, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chủ trì hội nghị nghe Sở Ngoại vụ báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cho ý kiến chỉ đạo các nội dung chương trình.

Theo đó, chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, dự kiến thu hút khoảng 400 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương; đại diện Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự. Đến nay, các nội dung chuẩn bị cho chương trình cơ bản được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát kỹ lưỡng toàn bộ nội dung, chương trình; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ, bảo đảm sự kiện được tổ chức chuyên nghiệp, trang trọng, an toàn và hiệu quả. Đồng chí giao Sở Ngoại vụ hoàn thiện kịch bản tổng thể theo đúng trình tự, chi tiết hóa từng nội dung, nhiệm vụ và phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành công chương trình, qua đó góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa giữa Phú Thọ với các địa phương, doanh nghiệp của Thái Lan.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Điểm nhấn của chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026” là nghi thức ấn nút triển khai Dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng và trao các biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp. Những hoạt động này không chỉ khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tỉnh Phú Thọ mà còn mở ra dư địa hợp tác mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu kết luận hội nghị.

Lê Hoàng