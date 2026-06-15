Công bố và trao quyết định thành lập 3 cụm công nghiệp đầu tiên của tỉnh Phú Thọ mới

Ngày 15/6, Sở Công Thương tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập 3 cụm công nghiệp (CCN) gồm Đầm Đuống, Yên Phương và Sơn Lôi. Đây là những CCN đầu tiên được thành lập sau khi tỉnh Phú Thọ mới được hình thành trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính, mở ra không gian phát triển mới cho ngành công nghiệp địa phương. Dự buổi lễ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tuấn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư các CCN: Đầm Đuống, Yên Phương, Sơn Lôi.

Theo các quyết định được công bố, CCN Đầm Đuống được thành lập tại xã Đại Đồng với diện tích 73,65ha. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty Cổ phần Giấy công nghệ cao HSC Đại Đồng. Cụm công nghiệp định hướng thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo như sản xuất đồ uống, dệt may, da giày, chế biến gỗ, sản xuất giấy, hóa chất, dược phẩm, sản phẩm từ cao su và plastic, điện tử, thiết bị điện cùng nhiều ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khác...

CCN làng nghề Yên Phương được quy hoạch trên diện tích 45ha tại xã Tam Hồng, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghiệp 18.9 làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Cụm công nghiệp tập trung phát triển các ngành chế biến lâm sản, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, công nghiệp chế biến phục vụ nông nghiệp, cơ khí, dệt may, da giày, công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử, năng lượng thông minh. Đây cũng là không gian để phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp truyền thống của địa phương và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất như kho bãi, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị.

Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tuấn phát biểu tại lễ công bố.

Trong khi đó, CCN Sơn Lôi có diện tích 56,2ha, nằm trên địa bàn hai xã Bình Nguyên và Bình Tuyền. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Trí Đức. Cụm công nghiệp hướng tới thu hút các dự án có giá trị gia tăng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường.

Các ngành nghề chủ yếu gồm dệt may, da giày, chế biến gỗ, sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy, sản xuất phân bón, hóa dược, sản phẩm cao su và plastic, sản xuất gốm sứ, cấu kiện kim loại, sản xuất pin mặt trời, linh kiện điện tử, thiết bị điện, máy móc; đồng thời phát triển các hoạt động thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện và các dịch vụ hỗ trợ vận tải.

Đại diện chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quang Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương khẳng định, việc thành lập 3 CCN Đầm Đuống, Yên Phương và Sơn Lôi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển công nghiệp của tỉnh. Đây không chỉ là những cụm công nghiệp đầu tiên được thành lập sau khi tỉnh Phú Thọ mới đi vào hoạt động mà còn là minh chứng cho sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự phối hợp trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng công nghiệp.

Để các dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư, đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu đầu tư hệ thống hạ tầng ngoài hàng rào cụm công nghiệp nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật bên trong, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Quang cảnh lễ công bố.

Đối với chính quyền các địa phương nơi có cụm công nghiệp được thành lập, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo sự đồng thuận trong triển khai dự án; phối hợp thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, đất đai và bảo vệ hiện trạng khu vực thực hiện dự án.

Các chủ đầu tư được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật; tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực và kỹ thuật để triển khai dự án đúng tiến độ cam kết. Đặc biệt, cần quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, chú trọng các công trình bảo vệ môi trường, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững, góp phần xây dựng các cụm công nghiệp hiện đại, xanh và hiệu quả.

Lê Minh