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Xã Dân Chủ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, triển khai lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN

Ngày 15/6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Dân Chủ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bảo Thanh trước khi triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN.

Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã; cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, thân nhân gia đình liệt sĩ và đông đảo Nhân dân địa phương.

Xã Dân Chủ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, triển khai lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN

Xã Dân Chủ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, triển khai lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN

Xã Dân Chủ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, triển khai lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ chào cờ, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các đồng chí lãnh đạo cùng đại biểu và Nhân dân đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc.

Lễ dâng hương là hoạt động tri ân ý nghĩa, đồng thời báo công và xin phép anh linh các Anh hùng liệt sĩ trước khi thực hiện việc khai quật, lấy mẫu hài cốt đối với các phần mộ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Bảo Thanh để phục vụ giám định ADN.

Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình sau nhiều năm tìm kiếm người thân, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Theo kế hoạch, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ sẽ được triển khai từ ngày 17/6 với sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn, bảo đảm đúng quy trình, khoa học và trang nghiêm.

Thông qua hoạt động này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Dân Chủ tiếp tục khẳng định trách nhiệm đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.

Kim Bích Liên


Kim Bích Liên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng MTTQ Việt Nam Giám định ADN HĐND Hài cốt Lấy mẫu Dâng hương tưởng niệm Đền ơn đáp nghĩa Anh hùng Gia đình Nhân dân
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