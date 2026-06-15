Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án cấp bách phòng chống thiên tai tại phường Hòa Bình, Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh

Ngày 15/6, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình và Dự án Cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà do Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư. Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình.

Dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng. Tổng diện tích dự kiến thu hồi là 18,84ha đất các loại của 127 hộ gia đình, cá nhân và 3 tổ chức. Có 80 hộ phải di chuyển, bố trí tái định cư. Trong đó, đã bố trí tái định cư cho 32 hộ, còn lại 48 hộ cần tiếp tục bố trí tái định cư. Tới nay, UBND phường Hòa Bình đã tiến hành chi trả bồi thường cho 72/80 hộ; còn 7 hộ và 1 tổ chức chưa ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường.

Khó khăn hiện nay là còn 48 hộ đang chờ được bố trí quỹ đất tái định cư; chưa giải phóng mặt bằng bãi tập kết cát, sỏi tại tuyến kè. Bên cạnh đó, công tác thi công của nhà thầu rất chậm... Lũy kế vốn đã bố trí tới nay trên 388,7 tỷ đồng, đạt 78% tổng mức đầu tư, đã giải ngân 342 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo các phường, xã về thực hiện tiến độ các dự án.

Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà có tổng mức đầu tư trên 597 tỷ đồng. Tới nay đã thi công xong và đưa vào sử dụng hạng mục cầu Ngòi Mại và đường dẫn hai đầu cầu. Hiện, đang tiếp tục triển khai hạng mục tuyến đê và các công trình trên tuyến đợt 1 (từ Km0 đến Km6+200), gia cố chống sạt lở hạ lưu cầu Ngòi Mại, cầu Ngòi Tôm tại Km14+745.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình báo cáo tiến độ thực hiện các dự án.

Dự án còn nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng một số đoạn tuyến, trong đó 24 hộ dân khu tập thể nhà máy giấy phường Kỳ Sơn không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chưa xác định loại đất; 35 hộ tái định cư khu Đầm Cống Chanh chưa di dời được do chênh lệch giá đất, các hộ đề nghị được tái định cư gần với chỗ ở hiện tại đang sinh sống.

Ngoài ra, trên địa bàn xã Thịnh Minh, có 6 hộ cần tái định cư nhưng chưa có phương án khu tái định cư; công tác di dời đường điện 35kV, 0,4kV và trạm biến áp gặp khó khăn do việc xác định tài sản, nên chưa đủ điều kiện được bồi thường.

Chủ tịch UBND phường Hòa Bình báo cáo một số khó khăn, vướng mắc dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo một số nội dung liên quan tới dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nhấn mạnh: Hiện nay, tiến độ 2 dự án rất chậm, chưa hoàn thành một số nội dung theo yêu cầu. Đối với Dự án Khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình, giao UBND phường Hòa Bình tuyên truyền, vận động các hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường (không phải tái định cư) nhưng chưa nhận tiền, hoàn thành việc chi trả xong trước ngày 20/6/2026; thực hiện cưỡng chế nếu cần. Đối với các hộ phải bố trí tái định cư, phải hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30/7/2026.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình tập trung nhân lực, phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan rà soát phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trình UBND các phường, xã thẩm định, phê duyệt, xử lý dứt điểm vướng mắc. Giao Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, phối hợp chặt chẽ với UBND phường Hòa Bình đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đối với Dự án Cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà, giao UBND phường Hòa Bình, Kỳ Sơn, xã Thịnh Minh khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, phương án tái định cư và giao đất tái định cư.

Giao Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, Điện lực Phú Thọ, các địa phương và cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di chuyển đường điện để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; đôn đốc nhà thầu bổ sung nhân lực, máy móc để thi công các hạng mục không vướng mặt bằng. Yêu cầu nhà thầu hoàn thành toàn bộ hạng mục xây dựng cầu Ngòi Tôm trước ngày 31/8/2026.

Đinh Thắng