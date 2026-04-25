Thảo thơm tấm bánh dâng Vua

Tiếng chày giã bánh thình thịch hòa cùng hương nếp thơm nồng, mùi lá dong xanh mát lan tỏa khắp sân trung tâm lễ hội, Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ lần thứ I diễn ra sôi động. Đây không chỉ là cuộc tranh tài về sự khéo léo, mỗi chiếc bánh chưng vuông vức, bánh giầy trắng trong còn gói trọn tấm lòng thành kính, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của con cháu dâng lên Tổ tiên.
Toàn cảnh hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tại Trung tâm hành lễ (Đền Hùng) nhìn từ trên cao.
Đông đảo Nhân dân và du khách thập phương háo hức theo dõi các đội tranh tài.
Với phong thái bình tĩnh, tự tin, các nghệ nhân cụm 1 thể hiện đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt, khéo léo trong phần thi gói bánh chưng.
Những phụ nữ Đất Tổ khéo léo gập lá, buộc lạt, tạo nên những tấm bánh vuông vức, xanh rờn.
Các thành viên khác của đội tỉ mỉ trang trí mâm lễ vật dâng cúng Vua Hùng với sự kết hợp hài hòa giữa bánh và hoa tươi.
Cận cảnh chiếc bánh chưng sau khi nấu chín.
Ban giám khảo nghiêm túc thực hiện phần chấm điểm, đánh giá kỹ lưỡng hình thức và chất lượng của từng mâm bánh.
Sự kết hợp giữa sức mạnh của tuổi trẻ và kinh nghiệp của bậc cao niên là chiến thuật để cụm 6 bước vào phần thi giã bánh giầy.
Các thành viên đồng tâm, hiệp lực.
Không khí tranh tài quyết liệt tại khu vực của cụm 3, các thành viên đều nỗ lực hết mình vì “màu cờ sắc áo”.
Chỉ bằng kinh nghiệm, những nhát cắt chia bánh thành từng phần đều nhau trước khi được nặn thành hình.
Song song với sức mạnh và tinh thần tập thể trong phần giã bánh, mỗi đội cần có cả sự tỉ mỉ, khéo léo trong trang trí, trình bày để được điểm cao.
Các nghệ nhân cụm 9 thành kính bày biện mâm bánh giầy.
Mỗi mâm bánh gửi gắm những thông điệp, ước nguyện về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Toàn cảnh hội thi từ trên cao – bức tranh sống động về sự đoàn kết và lòng thành kính sâu sắc của Nhân dân Phú Thọ, cùng chung tay gìn giữ và trao truyền giá trị văn hóa độc đáo của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cho muôn đời sau.
Lê Hoàng
