Giữ hình ảnh Lễ hội Đền Hùng an toàn, văn minh, thân thiện

Với quyết tâm bảo đảm Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 diễn ra an toàn, trật tự, văn minh, thân thiện, các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã đồng loạt ra quân nhằm kịp thời chấn chỉnh vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ.

Đoàn kiểm tra liên ngành hướng dẫn các chủ cơ sở kinh doanh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng ký cam kết chấp hành các quy định liên quan đến bảo đảm ANTT, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ và an toàn thực phẩm.

Thực hiện Quyết định số 892/QĐ-UBND ngày 21/3/2026 của UBND tỉnh, từ ngày 10/4, hai đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại nhiều địa bàn trọng điểm như: Việt Trì, Thanh Miếu, Vân Phú, Nông Trang, Hy Cương, Xuân Lũng, Lâm Thao, Phù Ninh, nhất là Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các điểm diễn ra hoạt động trong Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ.

Đối tượng kiểm tra là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực: Văn hóa; kinh doanh dịch vụ công cộng (karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo); xuất bản phẩm, ấn phẩm văn hóa; các hoạt động văn hóa tại lễ hội; cơ sở lưu trú du lịch; doanh nghiệp kinh doanh lữ hành; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống, chế biến thực phẩm.

Tại khu vực phường Việt Trì, Thanh Miếu, Đoàn kiểm tra liên ngành đã làm việc với một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lớn như: Khách sạn Mường Thanh, nhà hàng San Hô, nhà hàng Sen Vàng Place về các nội dung: Kiểm tra hồ sơ, giấy tờ liên quan đến phòng cháy, chữa cháy; ngành nghề đăng ký kinh doanh; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường...

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại Nhà hàng San Hô, phường Thanh Miếu.

Qua kiểm tra, Đoàn đã chỉ rõ những tồn tại của các đơn vị như: Một số mặt hàng thực phẩm nhập khẩu không thể hiện tem đơn vị cung cấp; phòng hát karaoke còn có khóa cửa từ bên trong không đúng quy định... và đã hướng dẫn các đơn vị biện pháp khắc phục.

Ông Đỗ Văn Hải - Giám đốc Công ty TNHH Kim Thành Nam, chủ Nhà hàng Sen Vàng Place, phường Việt Trì cho biết: "Qua làm việc với đoàn kiểm tra, nhà hàng đã nhận diện được những tồn tại của mình. Chúng tôi cam kết sẽ khắc phục ngay, tuân thủ các quy định của pháp luật, tạo hình ảnh văn minh, an toàn trong mắt du khách khi về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng".

Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc hàng hóa đầu vào; việc niêm yết giá tại các cơ sở lưu trú, karaoke và các điểm kinh doanh trong khuôn viên lễ hội. Đồng chí Nguyễn Quang Huấn - Trưởng phòng Nghiệp vụ 5, Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 cho biết: Qua kiểm tra thực tế các cơ sở kinh doanh, đoàn đã yêu cầu các chủ cơ sở cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống cháy nổ; không buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; niêm yết giá công khai. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn tuyên truyền, nhắc nhở các cửa hàng không để xảy ra tình trạng kinh doanh vàng mã, thực phẩm tươi sống; không tổ chức dịch vụ đổi tiền lẻ; không tổ chức các trò chơi có thưởng biến tướng thành cờ bạc trá hình.

Đoàn liên ngành kiểm tra tại Khách sạn Mường Thanh, phường Việt Trì.

Theo báo cáo sơ bộ của Đoàn kiểm tra liên ngành, đến hết ngày 16/4/2026, Đoàn đã kiểm tra 64 cơ sở kinh doanh, dịch vụ phục vụ Giỗ Tổ, trong đó có 32 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 23 cơ sở lưu trú du lịch và 9 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Qua kiểm tra, Đoàn đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và tổ chức cho các chủ cơ sở ký cam kết chấp hành các quy định liên quan đến bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ và an toàn thực phẩm. Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ đến hết ngày 26/4 (tức ngày 10/3 âm lịch) bảo đảm kiểm soát xuyên suốt trong thời gian cao điểm lễ hội.

Sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các lực lượng chức năng không chỉ kịp thời chấn chỉnh vi phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ. Qua đó, từng bước xây dựng hình ảnh Lễ hội Đền Hùng an toàn, văn minh, thân thiện - xứng đáng là điểm hội tụ linh thiêng và niềm tự hào của cả dân tộc.

Huy Thắng