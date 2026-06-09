Thời tiết ngày 9/6: Không khí lạnh gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/6, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ tại nhiều khu vực giảm khoảng 7 - 10 độ C, trời chuyển mát.

Trong ngày 9/6, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22 - 25 độ C; vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Tại Hà Nội, sáng 9/6 có mưa, mưa rào, trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23 - 25 độ C.

Thủ đô Hà Nội đón mưa giông diện rộng, giúp giải toả bầu không khí nắng nóng, oi bứcsuốt nhiều ngày qua. Ảnh: TTXVN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp, từ sáng sớm đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Từ sáng sớm đến trưa 9/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Hải Phòng có mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm; cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn trên 80 mm trong 3 giờ.

Khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh tiếp tục có mưa. Trong đó, Lai Châu, Lào Cai và Phú Thọ có lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 90 mm; Sơn La 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm; Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh 10 - 25 mm, có nơi trên 60 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường vùng núi.

Trên biển, hồi 1 giờ ngày 9/6, vùng áp thấp có vị trí vào khoảng 21,5 - 22,5 độ vĩ Bắc; 114,5 - 115,5 độ kinh Đông. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có mưa rào và dông.

Sáng 9/6, Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng cao 1,5 - 2,5m. Ngày và đêm 9/6, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 3m; từ đêm gió giảm dần.

Ngoài ra, ngày và đêm 9/6, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trời mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực trung du, đồng bằng và Hải Phòng sáng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trời mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ C; phía Nam 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TP. Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Theo baotintuc.vn