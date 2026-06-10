Lan tỏa thông điệp phát triển kinh tế xanh qua Hội thi Tuyên truyền viên giỏi

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Tối 9/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam (do Chính phủ Ireland tài trợ) và Hội LHPN xã Quy Đức tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng” năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xanh”.
Ban tổ chức chương trình trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự.
Phát biểu khai mạc hội thi, đại diện Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh khẳng định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với từng hội viên, phụ nữ và người dân. Đối với địa bàn xã Quy Đức, hoạt động truyền thông cơ sở càng có ý nghĩa trong việc xóa bỏ định kiến giới, hủ tục lạc hậu, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống cho phụ nữ, trẻ em.
Hội thi là dịp biểu dương những “hạt nhân” tiêu biểu của các Tổ truyền thông cộng đồng, đồng thời nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về phát triển kinh tế xanh gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và xây dựng gia đình hạnh phúc. Những năm qua, các Tổ truyền thông cộng đồng trên địa bàn xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế bền vững.
Màn thi chào hỏi tại hội thi.
Tham gia hội thi, 5 đội thi đến từ các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã đã tranh tài ở các nội dung: chào hỏi, trình diễn trang phục dân tộc, tài năng. Các nội dung tập trung tuyên truyền về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xanh, giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, phát triển sản xuất an toàn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.
Thông qua hình thức sân khấu hóa sinh động, các đội thi đã chuyển tải những thông điệp ý nghĩa về bình đẳng giới, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, khuyến khích thay đổi nếp nghĩ, cách làm và hành vi theo hướng thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại hội thi.
Hội thi không chỉ tạo sân chơi giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở mà còn góp phần lan tỏa những mô hình, cách làm hay trong phát triển kinh tế xanh, xây dựng cộng đồng an toàn, bình đẳng và phát triển bền vững. Đây cũng là hoạt động thiết thực, hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
Hồng Duyên
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