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Trao cơ hội làm lại cuộc đời cho những người từng lầm lỡ

08/06/2026 08:15 GMT+7

baophutho.vn Trong mỗi con người, ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng điều quan trọng là sau những vấp ngã, họ có cơ hội để đứng dậy, sửa chữa và làm lại cuộc đời. Chính sách đặc xá của Đảng, Nhà nước không chỉ mở cánh cửa tự do, mà còn thắp lên niềm tin, trao gửi hy vọng cho những người từng lầm lỡ. Từ phía sau song sắt, hành trình trở về với cộng đồng bắt đầu bằng sự thức tỉnh, bằng khát vọng hoàn lương và bằng cả sự bao dung của xã hội.

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