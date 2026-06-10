Giá vàng hôm nay 10/6/2026: SJC rơi xuống đáy 6 tháng, áp lực giảm tiếp

Giá vàng hôm nay 10/6/2026 trên thế giới tiếp tục biến động mạnh sau chuỗi phiên giảm sâu gần đây. Trong nước, giá vàng SJC và nhẫn trơn xuống đáy 6 tháng nhưng giao dịch khá trầm lắng.

Giá vàng thế giới hôm nay 10/6/2026

Sáng nay, vàng thế giới tiếp đà rơi tự do xuống 4.225 USD/ounce.

Lúc 23h, giá vàng thế giới lao dốc xuống còn 4.272 USD/ounce, giảm 56 USD/ounce so với phiên trước. Với mức giá này, vàng thế giới đã thấp hơn khoảng 28 USD/ounce so với mức chốt cuối năm 2025 là 4.300 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế vẫn chịu áp lực khá lớn dù đã giảm mạnh trước đó. Giá vàng tiếp tục giảm dù đồng USD suy yếu và giá dầu lao dốc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tính tới 21h30 tối 9/6 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI giảm 3,9% xuống 87,7 USD/thùng. Dầu Brent giảm hơn 3,3% xuống 91 USD/thùng. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, giảm 0,3% xuống 99,8 điểm.

Giá vàng SJC vẫn chịu áp lực giảm. Ảnh: Hoàng Hà

Giá dầu giảm mạnh sau khi Mỹ - Iran tạm ngừng trả đũa nhau và Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể đạt được “trong hai hoặc ba ngày tới”. Ông Trump cho biết Iran và Israel đã đồng ý dừng tấn công đối phương sau đợt leo thang căng thẳng, kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực vào đầu tháng 4.

Theo ông Trump, Mỹ và Iran đang ở giai đoạn cuối cùng của một thỏa thuận có chiều hướng lạc quan. Eo biển Hormuz sẽ mở cửa ngay sau khi thỏa thuận được ký kết.

Tuy nhiên, giá vàng tiếp tục gặp khó khăn trong khi doanh số bán nhà hiện có tại Mỹ tăng 3,2% trong tháng 5.

Giá vàng trong nước hôm nay 10/6/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 9/6, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đứng ở mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11/2025.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 9/6, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 9/6, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 138,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả hai chiều. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 9/6 ở mức 26.340 đồng/USD (mua) và 26.380 đồng/USD (giá bán).

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo còn chịu nhiều áp lực khi kinh tế Mỹ đón nhận thêm nhiều tin tốt, qua đó khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ trì hoãn giảm lãi suất, thậm chí có thể đảo chiều tăng lãi suất vào cuối năm.

Thị trường vàng đang thiếu động lực tăng giá mới và có thể chứng kiến ​​áp lực bán ra trở lại khi thị trường nhà ở Mỹ dường như đang trên đà phục hồi vững chắc.

Tổng doanh số bán nhà hiện có của Mỹ tăng 3,2% lên 4,17 triệu căn trong tháng 5, so với 4,02 triệu căn trong tháng 4.

Trước đó, Mỹ đã công bố thông tin tích cực về việc làm.

Theo tín hiệu từ FedWatch, khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm 2026 đã lên tới trên 67%.

Như vậy, trong ngắn và trung hạn, giá vàng chịu áp lực giảm trước tín hiệu đảo chiều chính sách tiền tệ của Fed. Tuy nhiên, về dài hạn, vàng vẫn được dự báo hưởng lợi từ xu hướng lạm phát cao và nợ công kỷ lục ở nhiều nước.

Theo vietnamnet.vn