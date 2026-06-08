Lan tỏa yêu thương từ những hoạt động nhân đạo

Với vai trò là đơn vị trực tiếp triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, Trung tâm Trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người tàn tật thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực vượt khó, duy trì hiệu quả các hoạt động khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, hỗ trợ phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe cộng đồng và lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội.

Ngay từ đầu năm, Trung tâm Trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người tàn tật đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai nhiều chương trình thiết thực hướng tới các đối tượng yếu thế. Trọng tâm là công tác khám chữa bệnh, tư vấn hỗ trợ phục hồi chức năng, tặng quà miễn phí và tuyên truyền nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ thăm hỏi, động viên người yếu thế khám bệnh tại Trung tâm Trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Năm 2025, Trung tâm đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 187 đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 750 hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và người dân trên địa bàn.

Bác sĩ tình nguyện khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người yếu thế tại Trung tâm Trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người tàn tật.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà và thẻ liệu trình xông hơi thải độc cho 1.530 lượt người đến điều trị, chăm sóc sức khỏe. Hằng năm, đơn vị còn phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em nhiễm dioxin tại Pháp hỗ trợ học bổng, đỡ đầu 15 học sinh là con, cháu nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũ; năm 2026 sẽ tiếp tục rà soát để mở rộng đối tượng hỗ trợ trên địa bàn toàn tỉnh.

Một trong những hoạt động được duy trì hiệu quả là mô hình “xông hơi thải độc” phục vụ miễn phí cho nạn nhân chất độc da cam và người dân có nhu cầu. Trung tâm đã phục vụ 445 lượt người đến xông hơi thải độc, góp phần hỗ trợ cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều đối tượng.

Trung tâm còn tích cực phối hợp triển khai nhiều chương trình khám chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở. Hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2025, Trung tâm đã vận động các doanh nghiệp hỗ trợ quà tặng cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người nghèo, người cao tuổi và người yếu thế với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp với Bệnh viện Mắt Hà Nội - Vĩnh Phúc tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, mộng, quặm và phẫu thuật miễn phí cho 300 người, tổng trị giá trên 800 triệu đồng; phối hợp với Công ty TNHH Giải pháp y khoa Việt Nam khám răng hàm mặt và trao 200 suất điều trị nha khoa miễn phí trị giá trên 1 tỷ đồng.

Các bác sĩ khám, sàng lọc các bệnh về mắt cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm phối hợp với các giáo sư, bác sĩ thuộc Câu lạc bộ Thầy thuốc tình nguyện tổ chức chương trình “Tết nhân ái”, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn cách phòng bệnh và tặng quà cho người dân. Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng nhu yếu phẩm, chăn ấm cho cựu chiến binh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp với Phòng khám Medfoco tổ chức khám bệnh nội khoa, siêu âm, nội soi tai mũi họng, xét nghiệm máu miễn phí cho 187 người cao tuổi, nạn nhân chất độc da cam và người có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Phòng khám Răng quốc tế IDS khám chuyên khoa răng miệng, cấp thuốc miễn phí cho 205 người cao tuổi, nạn nhân chất độc da cam và người dân. Phối hợp với Bệnh viện Mắt Hà Nội - Vĩnh Phúc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 165 người cao tuổi. Tổng trị giá các hoạt động gần 300 triệu đồng.

Ông Trần Văn Vạn - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và người tàn tật cho biết: "Dù còn nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm, đặc biệt là Câu lạc bộ Thầy thuốc tình nguyện chữ thập đỏ luôn nỗ lực duy trì các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm nhân văn đối với cộng đồng."

Bác sĩ khám răng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Là người thường xuyên điều trị tại Trung tâm Trợ giúp nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, ông Phạm Văn Hòa, nạn nhân chất độc da cam ở xã Hội Thịnh chia sẻ: "Từ khi được các bác sĩ tại Trung tâm tư vấn, hỗ trợ xông hơi thải độc và theo dõi sức khỏe định kỳ, tôi thấy cơ thể nhẹ hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn. Điều khiến chúng tôi cảm động nhất là sự tận tình, chu đáo của đội ngũ y, bác sĩ và tình nguyện viên ở đây."

Năm 2026, Trung tâm tiếp tục mở rộng các hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, tư vấn sức khỏe miễn phí cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tập huấn sơ cấp cứu, khám sàng lọc phát hiện dị tật sớm cho trẻ em; tăng cường công tác phục hồi chức năng và tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình “xông hơi thải độc”. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy vai trò của đội ngũ y, bác sĩ tình nguyện, các tổ chức thiện nguyện nhằm chăm lo tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng.

Dương Chung