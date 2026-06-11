Thời tiết ngày 11/6: Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông, nguy cơ lũ quét ở vùng núi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11/6, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Trong ngày và đêm 11/6, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế, có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Tại Bắc Bộ, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế cũng có mưa rào và dông rải rác, trong đó một số nơi có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ.

Nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Đối với khu vực từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ, dự báo có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm, thời điểm dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình hạ tầng và gây mất an toàn khi di chuyển ngoài trời.

Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa; Nam vịnh Bắc Bộ; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Mưa dông trên biển có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Theo baotintuc.vn