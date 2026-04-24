Chăm lo đời sống người có công nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 431/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ và các địa phương tăng cường chăm lo đời sống người có công nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Công văn nêu rõ: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân được các cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng; phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng phát triển, được xã hội đồng tình, hưởng ứng; đời sống của gia đình người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện...

Để làm tốt hơn công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trực tiếp thăm hỏi, trao tặng quà của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với các thương binh, bệnh binh nặng đang được chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng tại các trung tâm nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bảo đảm hoàn thành trước ngày 28-4-2026.

UBND các tỉnh, thành phố rà soát kỹ lưỡng, chính xác, đầy đủ đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 270/TTg-KGVX ngày 21-3-2026 của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, tập trung rà soát ngay các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (quy định tại Khoản 1 Điều 31 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng) hiện đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát, có văn bản thông báo danh sách, gửi Bộ Nội vụ trước ngày 20-5-2026.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng; thực hiện kịp thời, thông suốt các thủ tục hành chính trong việc xem xét công nhận người có công và chi trả trợ cấp ưu đãi, tuyệt đối không để bị gián đoạn. Ưu tiên, bố trí nguồn lực để tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng giai đoạn 2026-2030. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối tượng người có công trên địa bàn và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ năm 2026 thuộc Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 16-4-2026 của Thủ tướng Chính phủ (về ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ) nhằm chăm lo tốt hơn nữa cho người có công.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội và mỗi người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; huy động sự tham gia của toàn xã hội với mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương triển khai nhiệm vụ tặng quà của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; có văn bản tổng hợp kết quả thực hiện của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 13h ngày 29-4-2026.

Tổng hợp danh sách các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (quy định tại Khoản 1 Điều 31 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng) hiện đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát theo báo cáo của địa phương; trên cơ sở đó, phối hợp với Bộ Quốc phòng để đề xuất phương án phù hợp nhằm hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng này theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 270/TTg-KGVX ngày 21-3-2026.

Theo hanoimoi.vn