Mùa Hè không điện thoại

Thay vì dành phần lớn thời gian bên điện thoại hay các thiết bị điện tử, nhiều em hôm nay đang tận hưởng mùa Hè bằng việc lựa chọn những hoạt động bổ ích như chơi thể thao, đọc sách, học bơi, tham gia lớp năng khiếu, sinh hoạt Hè hay trải nghiệm “Học kỳ quân đội”. Những hoạt động giản dị nhưng thiết thực ấy không chỉ giúp các em rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống, nâng cao tính tự lập mà còn tạo nên một mùa Hè vui tươi, năng động và ý nghĩa.

Tham gia lớp học bơi giúp trẻ rèn luyện kỹ năng bơi lội, nâng cao thể chất và phòng chống tai nạn đuối nước.

Các em nhỏ tham gia lớp học đàn ghi ta.

Không ít em tham gia lớp “Học kỳ quân đội”, được trải nghiệm trong môi trường kỷ luật, nề nếp và kỹ năng sinh hoạt tập thể.

Những buổi tập bóng bàn tại Trung tâm Văn hóa, không chỉ giúp trẻ em rèn luyện sức khỏe, sự khéo léo, phản xạ nhanh mà còn nuôi dưỡng và phát triển năng khiếu, niềm đam mê thể thao.

Trẻ em tham gia đá bóng tại sân nhà văn hóa.

Hay đạp xe, vui chơi ngoài trời thay vì sử dụng điện thoại di động.

Các lớp võ thuật là lựa chọn của nhiều trẻ em, giúp các em nâng cao sức khỏe và kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Dương Chung