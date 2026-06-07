Miền Bắc sắp đón gió mùa đông bắc, Hà Nội từ đêm 8/6 trời chuyển mát

Hiện nay (7/6), ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ bắc di chuyển xuống phía nam. Ở Bắc Bộ có nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo khu vực Hà Nội từ đêm 8/6 trời chuyển mát. Ảnh minh họa: Đ.T

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo diễn biến không khí lạnh, khoảng chiều tối 8/6, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 8/6 trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22-25 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 8/6 trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23-25 độ C.

Trên biển, từ đêm 8/6, ở bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 4- 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: Từ chiều tối 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông; Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6, ở các nơi khác của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo nhandan.vn