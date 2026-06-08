Thời tiết ngày 8/6: Miền bắc ngày nắng nóng, chiều tối đón không khí lạnh gây mưa lớn, trời chuyển mát

Dự báo, ngày 8/6, miền bắc tiếp tục duy trì nắng nóng và oi bức vào ban ngày, từ chiều tối và đêm có khả năng mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh, trời chuyển mát. Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi hơn 39 độ C. Nam Bộ mưa rào và dông rải rác.

Ảnh minh họa: Thành Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/6, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 39 độ C.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Hà Nội, từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 8/6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23-25 độ C.

Từ chiều tối 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông; Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6, ở các nơi khác của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, người dân đề phòng khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 8/6 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3; từ chiều tối và đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Đêm trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng đồng bằng và phía nam Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3; từ chiều tối gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Đêm trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C; riêng đồng bằng 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C, có nơi hơn 39 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 37-39 độ C, có nơi hơn 40 độ C; phía nam từ 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.

Theo nhandan.vn