Festival tinh hoa văn hoá - võ thuật về với cội nguồn Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Ngày 25/4 (tức 9/3 âm lịch), tại sân khấu Trung tâm Lễ hội Đền Hùng (Khu di tích lịch sử Đền Hùng), Liên đoàn Võ thuật tỉnh Phú Thọ tổ chức Festival tinh hoa văn hoá - võ thuật về với cội nguồn Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.

Đây là một trong những hoạt động văn hoá đặc sắc, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách thập phương trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm nay.

Ban Tổ chức khen thưởng các đơn vị tham dự Festival.

Tham dự Festival tinh hoa văn hóa - võ thuật năm nay có gần 1.000 người đến từ 41 đơn vị, CLB văn hoá, thể thao, võ thuật ở khu vực miền núi phía Bắc và trên cả nước. Ngoài phần biểu diễn, thi đấu võ thuật, các đội còn tham gia trình diễn áo dài truyền thống, áo dài cao cấp; nhảy dân vũ, nhảy hiện đại... góp phần làm phong phú thêm các giá trị di sản văn hoá con người Việt Nam.

Màn biểu diễn võ thuật hấp dẫn đến từ các võ sư.

Các CLB võ thuật mang đến Festival năm nay những màn biểu diễn võ thuật uyển chuyển và đẹp mắt.

Kết thúc toàn bộ nội dung thi đấu và biểu diễn với gần 100 tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu, Ban Tổ chức đã trao huy chương và giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao.

Thông qua chương trình, các đơn vị, CLB được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, duy trì và phát triển võ thuật, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp, giữ nước”.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Festival tinh hoa văn hoá - võ thuật về với cội nguồn Giỗ tổ Hùng Vương năm 2026 tăng về quy mô và số lượng người tham dự, tạo nên không gian võ thuật đậm chất văn hóa, lịch sử, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần thượng võ của người Việt.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, thu hút sự quan tâm của đông đảo đồng bào và du khách thập phương.

Sự kiện này không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa gửi đến những người yêu võ thuật, nghệ thuật trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 mà còn góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu để phát triển toàn diện văn hoá, thể thao và du lịch giữa Phú Thọ với các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quốc Đại