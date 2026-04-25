Không gian văn hóa đa sắc màu

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 được UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức từ ngày 17 - 26/4 (tức từ mùng 1 - 10/3 âm lịch). Với quy mô lớn, quy tụ 148 xã, phường tham gia thông qua 18 cụm liên kết, chuỗi hoạt động năm nay mang đến cho Nhân dân và du khách nhiều trải nghiệm đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa cội nguồn. Không gian lễ hội được mở rộng từ Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến các địa phương trong tỉnh, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc, sống động.

Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”.

“Bữa tiệc” văn hóa đặc sắc được mở đầu bằng chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Trọng Bình, NSND Thúy Ngần, NSƯT Thi Nhung cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên đến từ các phường Xoan gốc, Nhà hát Lạc Hồng, Vũ đoàn Hà Nội và học sinh một số trường tiểu học, THPT trên địa bàn tỉnh.

Với kết cấu được chia thành 3 chương: Linh thiêng nguồn cội, Về miền di sản, Phú Thọ vươn mình cùng đất nước, chương trình kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, tái hiện sinh động truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ tạo nên dòng giống Rồng Tiên. Đây không chỉ là điểm nhấn khai hội mà còn góp phần quảng bá các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, gắn với phát triển du lịch Đất Tổ.

Tại các cụm trại văn hóa, chương trình giao lưu văn nghệ với những tiết mục đặc sắc do các “diễn viên” không chuyên phục vụ du khách.

Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, không gian Hội trại văn hóa mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi, giàu bản sắc. Tiếng chiêng, tiếng đâm đuống, lời ca, điệu múa của các đội văn nghệ quần chúng đến từ các xã, phường đã tạo nên bầu không khí rộn ràng, đậm chất dân gian. Mỗi tiết mục là một sắc màu văn hóa của các dân tộc Mường, Dao, Mông..., góp phần làm phong phú thêm diện mạo lễ hội. Nhiều nghệ nhân, diễn viên không chuyên lần đầu tham gia biểu diễn tại Lễ hội Đền Hùng đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Thức dậy từ sớm sau hành trình hơn 100km, bà Đinh Thị Thắm (xã Cao Dương) cùng các thành viên trong CLB hào hứng mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia biểu diễn tại Lễ hội Đền Hùng nên rất vui và cũng có chút hồi hộp. Sau mỗi tiết mục văn nghệ, nhận được tràng pháo tay của khán giả động viên, tôi thấy tự tin hơn. Hy vọng với chút đóng góp nhỏ bé của chúng tôi sẽ góp phần tạo nên không khí vui tươi, chào đón du khách thập phương trong dịp Giỗ Tổ”.

Điểm nhấn nổi bật của mùa lễ hội năm nay là việc khôi phục và nâng tầm Lễ hội văn hóa dân gian đường phố. Với chủ đề “Thanh âm nguồn cội”, 18 đoàn diễu hành (mỗi đoàn từ 50 - 100 diễn viên quần chúng) xuất phát từ khu vực ngã tư đường Nguyễn Tất Thành - Hai Bà Trưng (phường Thanh Miếu) đến Công viên Văn Lang, tạo nên không gian lễ hội sôi động.

Nổi bật trong chương trình là phần tái hiện Lễ hội Đền Hùng với các nghi thức rước lễ trang nghiêm, hòa quyện cùng những làn điệu Hát Xoan cổ mượt mà, sâu lắng. Bên cạnh đó là sự hội tụ của nhiều lễ hội truyền thống tiêu biểu như: Tây Thiên, Đình Khênh, Lễ hội Khai hạ của người Mường, Xên Mường của người Thái, Gầu Tào của người Mông, Cấp sắc của người Dao... cùng các trò diễn dân gian đặc sắc như rước cây bông, đả cầu, cướp phết, hát Trống Quân, chiêng Mường... mang đến không khí vui tươi, náo nhiệt.

Chương trình Hát Xoan làng cổ tại đình Hùng Lô, phường Vân Phú.

Song song với các hoạt động trình diễn, công tác trưng bày, triển lãm cũng được tổ chức tại nhiều địa điểm như Bảo tàng Hùng Vương, Thư viện tỉnh và khu vực Trung tâm lễ hội Đền Hùng, giới thiệu tư liệu, hình ảnh, hiện vật về thời đại Hùng Vương và di sản văn hóa vùng Đất Tổ.

Các chương trình hát Xoan, dân ca Phú Thọ và biểu diễn nghệ thuật dân gian diễn ra tại Nhà Thủy đình hồ Khuôn Muồi, Nhà đón tiếp khách và nhiều sân khấu ngoài trời, phục vụ đông đảo du khách.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa truyền thống tại hệ thống đình, đền như: An Thái, Thét, Miếu Lãi Lèn, Kim Đái, Hùng Lô... tiếp tục góp phần tái hiện không gian sinh hoạt tín ngưỡng đặc trưng thời đại Hùng Vương, làm nổi bật chiều sâu văn hóa của vùng đất cội nguồn.

Với sự đầu tư bài bản, nội dung phong phú, Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 không chỉ là dịp tri ân công đức Tổ tiên mà còn là hành trình trải nghiệm không gian văn hóa đa sắc màu, góp phần quảng bá hình ảnh Đất Tổ Phú Thọ giàu truyền thống, thân thiện và nhiều tiềm năng phát triển du lịch.

Thu Hà