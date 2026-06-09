Văn hóa đất Tổ - Hội nhập từ cội nguồn

09/06/2026 08:19 GMT+7

baophutho.vn Giữa nhịp sống hội nhập và phát triển, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn luôn là điểm tựa bền vững của dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Thấm nhuần tư tưởng ấy, cùng những chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới, vùng đất Tổ cội nguồn dân tộc Việt Nam đang khơi dậy sức mạnh nội sinh từ di sản, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần và động lực phát triển.