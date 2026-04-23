Di chuyển mộ vô chủ đảm bảo tiến độ dự án

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ đang triển khai kế hoạch di chuyển các ngôi mộ vô chủ tại nghĩa trang Rừng Dây, khu Tiền Phong, phường Thanh Miếu nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu nhà ở Tiên Cát.
Theo kế hoạch, ngày 28/4/2026, 4 ngôi mộ vô chủ sẽ được tổ chức di chuyển theo các quyết định đã được phê duyệt. Trong đó, 3 ngôi mộ thuộc các quyết định số 228 và 448, với tổng kinh phí hơn 81,2 triệu đồng; 1 ngôi mộ còn lại thực hiện theo Quyết định số 454 ngày 16/4/2026 với kinh phí hơn 18,4 triệu đồng. Đáng chú ý, mức kinh phí tại Quyết định 448 đã được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tế.
Quá trình chuẩn bị được Trung tâm thực hiện kỹ lưỡng, từ khâu kiểm đếm, xác định vị trí đến xây dựng phương án di chuyển, đảm bảo đúng quy định và phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương. Việc di chuyển các ngôi mộ vô chủ không chỉ phục vụ yêu cầu phát triển hạ tầng, mà còn được thực hiện với sự thận trọng, trang nghiêm, thể hiện sự tôn trọng yếu tố tâm linh và trách nhiệm của cơ quan chức năng đối với cộng đồng.
Thu Thủy
Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được hưởng mức lương cao hơn so với ngày làm việc bình thường.
