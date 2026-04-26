“Luồng gió mới” thay đổi diện mạo vùng cao

Là xã đặc biệt khó khăn, dân số chủ yếu là đồng bào các dân tộc Mường, Mông, Dao, những năm gần đây, nhờ việc khơi dậy, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong cộng đồng dân cư một cách thiết thực, xã Trung Sơn đã tạo nên sự bứt phá ngoạn mục, biến khó khăn thành động lực phát triển để thay đổi diện mạo vùng cao.

“Phép màu” từ cây quế và khát vọng thoát nghèo

Xác định thi đua yêu nước không phải là khẩu hiệu, Đảng ủy, chính quyền xã Trung Sơn đã cụ thể hóa thành các phong trào gắn liền với lợi ích trực tiếp của người dân. Điển hình là phong trào “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... Xã chọn những mô hình điểm, những cá nhân tiêu biểu để biểu dương, tạo sức lan tỏa. Cách làm “cầm tay chỉ việc”, lấy người thật việc thật để vận động đã giúp các phong trào thi đua đi sâu vào ngõ xóm, chạm đến từng nếp nhà.

Đòn bẩy kinh tế quan trọng nhất ở Trung Sơn chính là phong trào thi đua phát triển kinh tế đồi rừng, trọng tâm là cây quế. Với diện tích đất lâm nghiệp lớn, xã đã vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây quế vào thay thế các loại cây giá trị thấp. Cuộc thi đua ngầm giữa các gia đình về diện tích trồng quế, kỹ thuật chăm sóc đã biến Trung Sơn thành “thủ phủ quế”. Đến nay, toàn xã có hơn 1.400 hộ tham gia trồng quế với tổng diện tích hơn 2.800ha. Cây quế không chỉ phủ xanh đất trống đồi trọc mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp nhiều hộ dân thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Quế Trung Sơn được thương lái thu mua tận nơi.

Bà Đinh Thị Linh - Bí thư Chi bộ khu Nhồi, một trong những người tiên phong đưa cây quế về trồng cho biết: "Gia đình tôi là một trong những hộ đầu tiên được Nhà nước vận động trồng quế và hỗ trợ 300 cây giống, trồng xen canh với sắn để lấy ngắn nuôi dài. Đến năm 2012, với 2ha quế đến kỳ khai thác, gia đình thu về khoảng 300 triệu đồng. Nhận thấy tiềm năng rõ rệt, tôi tiếp tục mở rộng diện tích lên 5ha, đồng thời vận động các hộ trong khu cùng chuyển đổi sang trồng quế. Đến nay, hơn 80% số hộ ở khu Nhồi đã gắn bó với cây quế, nhiều gia đình từng sống du canh, du cư, nay đã ổn định sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Toàn khu hiện có hơn 85ha quế, vừa mang lại thu nhập, vừa góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng trong cộng đồng“”.

Còn tại khu Đâng, cây quế thật sự phát huy hiệu quả kinh tế rõ nét. Toàn khu hiện có 95 hộ với 370 nhân khẩu, gồm ba dân tộc Mường, Dao và Mông sinh sống, 100% hộ trong khu đều trồng quế với tổng diện tích hơn 200ha, trong đó khoảng 100ha đã cho thu hoạch ổn định. Thu nhập bình quân từ quế đạt khoảng 200 triệu đồng/ha. Nhờ quế, khu Đâng chỉ còn 5 hộ nghèo, trở thành khu có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất xã.

Phong trào thi đua yêu nước tại Trung Sơn còn ghi dấu ấn đậm nét trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng. Khi tuyến đường huyết mạch Xuân An - Trung Sơn được triển khai, phong trào “Thi đua hiến đất làm đường” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Hàng trăm hộ dân không ngần ngại phá bỏ tường rào, chặt bỏ cây cối có giá trị để nhường đất cho hạ tầng chung. Sự đồng lòng đó đã giúp tháo gỡ “nút thắt” về giao thông, mở đường cho hàng hóa, nông sản của bà con vươn ra khỏi vùng núi. Bên cạnh đó, bộ mặt văn hóa của xã cũng khởi sắc với 15/15 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa. Đặc biệt, khu tái định cư Đâng đã trở thành hình mẫu về đời sống văn minh giữa đại ngàn với hạ tầng đồng bộ, có wifi miễn phí phục vụ nhu cầu thông tin của người dân.

Sản phẩm quế Trung Sơn.

Hướng tới phát triển bền vững

Thành công của phong trào thi đua ở Trung Sơn là bài học về việc phát huy sức mạnh nội lực từ Nhân dân. Chính quyền không chỉ phát động mà còn đồng hành, tạo cơ chế để người dân phát huy tính sáng tạo và tinh thần trách nhiệm.

Giai đoạn 2025 - 2030, xã tập trung thực hiện hiệu quả hai khâu đột phá về “Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng số gắn với du lịch sinh thái” và “Phát triển kinh tế đồi rừng, trọng tâm là cây quế” với các nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, ưu tiên huy động và lồng ghép các nguồn lực để đầu tư hệ thống giao thông, điện, nước, trường học, y tế... gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại khu Đâng, hồ Ngòi Giành..., kết hợp đầu tư một số hạng mục, công trình như nhà sàn truyền thống, điểm biểu diễn văn hóa văn nghệ truyền thống, điểm check-in ở khu Đâng; phát triển các làng nghề thủ công, homestay, chợ đêm... Đồng thời, tiếp tục mở rộng diện tích trồng quế, măng gầy, thúc đẩy chế biến sâu, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, phấn đấu đến năm 2030 đạt 3.000ha quế.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch UBND xã Trung Sơn cho biết: Công tác thi đua, khen thưởng luôn được cấp ủy, chính quyền xã Trung Sơn quan tâm chỉ đạo sâu sát, tổ chức triển khai bài bản gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tiễn từng giai đoạn. Đến nay, thi đua yêu nước trở thành “luồng gió mới”, là động lực phát triển ở Trung Sơn. Các phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu, tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy ý chí vươn lên trong toàn dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Có thể thấy, thi đua yêu nước ở Trung Sơn đã và đang kết tinh thành sức mạnh vật chất to lớn, thắp lên niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của con người nơi đây. Trung Sơn hôm nay đã sẵn sàng cho những vận hội mới, khẳng định vị thế của một điểm sáng vùng cao trên bản đồ phát triển của tỉnh Phú Thọ.

Ngọc Lam