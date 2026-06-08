Thi đua tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới

Tinh thần thi đua ái quốc đã kết tinh thành truyền thống quý báu, nét đẹp văn hóa và sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc Việt Nam. Lời hiệu triệu non sông của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất” đã trở thành mạch nguồn sức mạnh, quy tụ ý chí, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Bước vào kỷ nguyên mới, công tác thi đua được xác định là động lực cốt lõi để khơi dậy khát vọng vươn mình của dân tộc. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã ghi nhận những ý kiến tâm huyết nhằm phát huy hiệu quả công tác thi đua trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội CCB xã Bình Nguyên

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội CCB xã Bình Nguyên: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội Cựu chiến binh

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước được các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh triển khai sâu rộng, hiệu quả, trở thành động lực quan trọng để cán bộ, hội viên gương mẫu trong các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào.

Dấu ấn nổi bật của các cấp Hội là phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống hội viên. Các cấp hội và hội viên CCB luôn tích cực tham gia các chương trình phát triển KT-XH; thực hiện tốt vai trò ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội; tích cực huy động các nguồn lực xã hội... Không chỉ tạo dấu ấn trong giúp nhau làm kinh tế giỏi, các phong trào thi đua đã khơi dậy tiềm năng và phát huy được công sức, trí tuệ của đông đảo cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh tham gia phong trào, cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động. Điển hình như phong trào Hội CCB chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều năm qua, các cấp hội CCB trong tỉnh đã vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí, ngày công để làm đường, xây dựng công trình dân sinh, phục vụ cộng đồng.

Thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, vì vậy cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng CCB, thường xuyên tổ chức phong trào thi đua “CCB gương mẫu” từ Trung ương tới cơ sở; kịp thời tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các điển hình, tạo động lực mới để xây dựng Hội CCB trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng chí Lê Ánh Hồng - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thung Nai

Đồng chí Lê Ánh Hồng - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thung Nai: Chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng mô hình hay, gương thanh niên tiêu biểu

Vinh dự là 1 trong 2 cán bộ đoàn của tỉnh Phú Thọ được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026, tôi nhận thấy các phong trào thi đua trong đoàn viên, thanh niên có vai trò rất quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Với lực lượng đông đảo, năng động, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, khi tham gia các phong trào thi đua, Đoàn Thanh niên đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên cũng như tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Thông qua các phong trào Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường..., đoàn viên, thanh niên có thêm môi trường rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Để phong trào thi đua ngày càng hiệu quả, các hoạt động của Đoàn cần được tổ chức theo hướng thiết thực, sát với nhu cầu và điều kiện thực tế của thanh niên địa phương, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, theo hướng chuyển đổi số, đặt mục tiêu cụ thể. Bên cạnh đó, cần chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, gương thanh niên tiêu biểu để tạo sức lan tỏa, động lực thi đua, khơi dậy khát vọng cống hiến. Điều này tạo động lực mạnh mẽ để thế hệ trẻ phát huy tinh thần xung kích, lan tỏa năng lượng tích cực, góp phần xây dựng và phát triển xã hội ngày càng vững mạnh. Từ những phong trào thi đua và qua các giải thưởng của Đoàn sẽ giúp phát hiện được những nhân tài, người tốt, việc tốt; đồng thời động viên, khuyến khích những tập thể, cá nhân tiếp tục ủng hộ, tích cực tham gia phong trào thi đua cũng như các phong trào của Đoàn Thanh niên ở địa phương.

Tại xã Thung Nai, tổ chức Đoàn luôn tích cực triển khai các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phong trào thanh niên lập thân, lập nghiêp. Tôi tin rằng, khi được tạo điều kiện và phát huy đúng vai trò, đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của quê hương, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Thanh Sơn

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Thanh Sơn: Phong trào thi đua là động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đã chú trọng phong trào thi đua yêu nước, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành Giáo dục khu vực Thanh Sơn cũng như tỉnh Phú Thọ. Trường đã có học sinh đạt giải Nhất Trạng nguyên Tiếng Việt cấp quốc gia; Huy chương Bạc Olympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp quốc gia.

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Thanh Sơn luôn xác định phong trào thi đua yêu nước là động lực quan trọng thúc đẩy mọi hoạt động giáo dục của nhà trường. Đội ngũ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy nhằm phát huy phẩm chất, năng lực học sinh. Các tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng chuyên môn. Học sinh được khuyến khích phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện kỹ năng sống và ý thức tự học.

Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng thi đua xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và hạnh phúc. Phong trào xây dựng “Trường học xanh - sạch - đẹp” được duy trì thường xuyên với nhiều hoạt động thiết thực như chăm sóc bồn hoa, cây xanh, giữ gìn vệ sinh trường lớp và bảo vệ cảnh quan sư phạm. Công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước và bạo lực học đường được đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn cho học sinh. Nhà trường chú trọng đến giáo dục kỹ năng sống, phẩm chất và năng lực của từng học sinh.

Ngoài ra, phong trào thi đua yêu nước của trường còn tập trung vào nội dung đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả quản lý. Mỗi cán bộ, giáo viên tích cực nghiên cứu, áp dụng sáng kiến vào thực tiễn giảng dạy và công tác quản lý. Nhà trường tăng cường thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng hồ sơ điện tử, học bạ số và các phần mềm quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Với tinh thần “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, phong trào thi đua yêu nước của Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh. Đó là những nền tảng quan trọng để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Dương Liễu