Phú Thọ nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ mới đứng trước yêu cầu vừa ổn định tổ chức bộ máy, vừa bảo đảm hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt. Trong bối cảnh đó, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công được xác định là một trong những nhiệm vụ đột phá, nhằm tạo dựng chính quyền phục vụ, hiện đại và minh bạch.

Ngay sau khi hợp nhất, Phú Thọ nhanh chóng thiết lập hệ thống quản lý và điều hành thống nhất, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương về cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng cho việc tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công thuận lợi, giảm tầng nấc trung gian và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Những chuyển biến từ bộ máy mới

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, sau khi sáp nhập, hệ thống trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh được tổ chức lại theo hướng đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Toàn tỉnh đã thành lập và vận hành 148 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, bảo đảm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay tại cơ sở, giúp người dân giảm đáng kể thời gian đi lại.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Vĩnh Hưng được xây dựng khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Song song với đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp cơ sở được kết nối trên cùng nền tảng số, cho phép theo dõi tình trạng hồ sơ theo thời gian thực. Nhờ vậy, nhiều thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn so với trước đây, đặc biệt trong các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng, hộ tịch.

Thực tế tại một số địa phương cho thấy mô hình này đã phát huy hiệu quả. Tại nhưng khu vực đô thị như phường Việt Trì, phường Vĩnh Phúc, mỗi ngày bộ phận “một cửa” tiếp nhận hàng trăm hồ sơ của người dân và doanh nghiệp. Nhờ việc ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ và chữ ký số, phần lớn thủ tục được giải quyết trong ngày hoặc trước hạn.

Đặc biệt, việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến đã giúp nhiều người dân thực hiện thủ tục hành chính ngay tại nhà thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của tỉnh. Điều này đặc biệt thuận lợi đối với các thủ tục đăng ký hộ tịch, cấp giấy phép kinh doanh nhỏ lẻ hoặc chứng thực hồ sơ...

Đồng chí Đặng Hà Phú - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng cho biết, sau 8 tháng kể từ ngày thành lập, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã đã tiếp nhận và giải quyết hơn 4.000 thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp với tỷ lệ trực tuyến lên đến gần 98%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt xấp xỉ 95%.

Để có được kết quả này trong điều kiện trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ còn hạn chế, nhân lực thiếu cả lãnh đạo trung tâm và cán bộ chuyên môn, trung tâm đã nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, làm đúng theo phương châm “Hết việc chứ không hết giờ”. Nhờ đó, trung tâm được người dân và doanh nghiệp tin tưởng, đánh giá cao.

Khó khăn không làm chùn bước

Có thể thấy, việc hợp nhất tỉnh đã tạo ra quy mô phát triển lớn hơn, đồng thời hình thành hệ thống hạ tầng hành chính và công nghệ thông tin rộng khắp. Đây là một lợi thế quan trọng để tỉnh xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công.

Tuy nhiên, quá trình vận hành bộ máy mới cũng đặt ra không ít thách thức. Thứ nhất là việc thống nhất hệ thống văn bản, quy trình và thủ tục hành chính giữa ba địa phương trước đây. Trong giai đoạn đầu, sự khác biệt về quy định và cách thức xử lý hồ sơ ở từng địa phương đã khiến một số thủ tục cần thời gian để chuẩn hóa.

Thứ hai là áp lực về khối lượng công việc tại các trung tâm phục vụ hành chính công, đặc biệt tại những khu vực đô thị hoặc địa bàn có tốc độ phát triển kinh tế nhanh. Số lượng hồ sơ tăng nhanh đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để xử lý công việc hiệu quả.

Bên cạnh đó, trình độ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến của người dân ở một số vùng miền núi, vùng sâu vẫn còn hạn chế. Điều này khiến tỷ lệ hồ sơ trực tuyến chưa đồng đều giữa các khu vực, đòi hỏi chính quyền địa phương phải tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng những kết quả đạt được trong thời gian đầu sau sáp nhập cho thấy nỗ lực lớn của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công.

Năm 2025, cấp tỉnh tiếp nhận 181.497 hồ sơ và cấp xã tiếp nhận 544.277 hồ sơ. Kết quả đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đạt 90,06 điểm, xếp thứ 16/34 tỉnh, thành phố. Việc triển khai Đề án 06 được thực hiện đầy đủ với 11 dịch vụ công của Bộ Công an và 14 dịch vụ công của các sở, ngành, đạt tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến cao ở nhiều thủ tục thiết yếu. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh sự chuyển biến trong hiệu quả phục vụ của hệ thống hành chính sau hợp nhất.

Ở nhiều địa phương, các sáng kiến cải cách hành chính cũng được triển khai linh hoạt. Tại một số khu vực đô thị, việc tổ chức “ngày thứ bảy vì dân” tại bộ phận một cửa đã giúp giải quyết thêm nhiều hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.

Tại khu vực trung du và miền núi, nhiều xã đã bố trí cán bộ hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến ngay tại trung tâm hành chính công cấp xã, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện hơn. Những nỗ lực này góp phần từng bước xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, phục vụ và gần dân hơn.

Hướng tới nền hành chính phục vụ hiện đại

Thời gian tới, Phú Thọ xác định tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, minh bạch và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hệ thống thể chế và quy trình xử lý thủ tục hành chính thống nhất trên toàn tỉnh sau sáp nhập. Việc rà soát, cắt giảm những thủ tục không cần thiết sẽ giúp giảm chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, xây dựng chính quyền số và mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Nhiều thủ tục thiết yếu đã và đang được triển khai theo hình thức trực tuyến hoàn toàn, giúp người dân thực hiện các giao dịch hành chính nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Một giải pháp quan trọng khác là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng phục vụ và đạo đức công vụ sẽ góp phần tạo nên đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại.

Song song với đó, tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công. Những phản hồi từ thực tiễn sẽ là cơ sở để tiếp tục cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ.

Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, cùng sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, Phú Thọ đang từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Quang Nam