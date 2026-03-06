Thời tiết 6/3: Mưa dông gia tăng ở Trung Bộ, Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày và đêm 6/3, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông, trong đó một số nơi có mưa vừa, mưa to cục bộ, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Cụ thể, khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và có nơi có dông với lượng mưa phổ biến từ 10–30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–30 mm, có nơi trên 70 mm; mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, mưa lớn cục bộ có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, mưa dông và mưa lớn cục bộ trong thời điểm chuyển mùa có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, giao thông đi lại cũng như hoạt động sản xuất tại một số địa phương. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết và có biện pháp phòng tránh.

Mưa dông gia tăng ở Trung Bộ, Nam Bộ.

Trên biển, thời tiết cũng diễn biến phức tạp. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; riêng vùng biển phía Đông Bắc từ chiều 6/3 gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9. Biển động mạnh, sóng cao từ 2–4 m.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) từ chiều và đêm 6/3 có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động với sóng cao từ 2–3 m.

Ngoài ra, ngày và đêm 6/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với hoạt động hàng hải và khai thác thủy sản.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, sang ngày và đêm 7/3, khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3–5 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động với sóng cao từ 2,5–3,5 m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được cảnh báo ở mức cấp 2. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế ra khơi khi điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu tây bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

