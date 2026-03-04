Thời tiết ngày 4/3: Miền Bắc giảm 3-7 độ C, gió giật cấp 8 trên vịnh Bắc Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ trời rét; các khu vực khác của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C. Có mưa vài nơi. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực miền Bắc, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông, nhiệt độ giảm 3-7 độ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ngày 4/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Cụ thể, tại Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C. Có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C. Có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Sáng và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C. Có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 17-19, phía Nam 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 26-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C. Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguồn TTXVN