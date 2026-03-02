Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước ở Mường Hoa

Phát huy tiềm năng và lợi thế, xã Mường Hoa đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Cùng với đó, phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực văn hoá - xã hội được chú trọng, thiết thực nâng cao dân trí, chăm sóc sức khoẻ và đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Nông, lâm nghiệp được xác định là lĩnh vực kinh tế chủ đạo. Mường Hoa duy trì tổng diện tích gieo trồng bình quân hàng năm 1.790ha, tổng sản lượng cây lương thực có hạt bình quân đạt 4.787 tấn/năm. Xã cũng chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, quản lý khai thác, phòng cháy chữa cháy rừng. Tổng diện tích trồng rừng sau khai thác năm 2025 là 105ha, đạt 175% so với kế hoạch.

Người dân xóm Ngòi đầu tư phát triển nghề nuôi cá lồng cho hiệu quả kinh tế cao.

Đặc biệt, tận dụng mặt nước lòng hồ sông Đà, Mường Hoa đẩy mạnh phát triển nghề nuôi cá lồng. Anh Bùi Văn Hội ở xóm Ngòi cho biết: "Nghề nuôi cá lồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, gia đình tôi đang nuôi 35 lồng cá với sản lượng đạt hơn 8 tấn/năm. Các loại cá được nuôi nhiều là cá trắm, cá rô, cá lăng... Những năm gần đây, gia đình đầu tư vốn, tích cực học hỏi kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển bền vững nghề nuôi cá lồng".

Hiện nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trong ao, hồ, đập của xã Mường Hoa là 8,4ha, đạt 100% kế hoạch. Toàn xã hiện có 658 lồng nuôi cá trên mặt hồ sông Đà. Sản lượng nuôi trồng năm 2025 đạt 815 tấn, sản lượng đánh bắt đạt 650 tấn.

Các hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn như sản xuất đồ mộc, cơ khí, sơ chế biến nông sản... được đẩy mạnh, tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển, mang lại nhiều việc làm với thu nhập ổn định cho người lao động. Giá trị các nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn xã trong 5 năm khoảng 360 tỷ đồng.

Thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển, tạo động lực cho các thành phần kinh tế, hỗ trợ các hộ tiếp cận nguồn vốn vay và mở rộng kinh doanh dịch vụ theo hướng đa ngành nghề, lĩnh vực. Qua đó, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản và phát triển các sản phẩm truyền thống của địa phương.

Đặc biệt, dịch vụ - du lịch vùng lòng hồ sông Đà được đẩy mạnh đi đôi với việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa cộng đồng người Mường. Mô hình homestay du lịch cộng đồng của gia đình ông Bùi Văn Hiện và ông Bùi Văn Liến (xóm Ngòi) mỗi năm đón trên hàng nghìn lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Vận dụng, lồng ghép tối đa các nguồn lực của Nhà nước và Nhân dân đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, các tuyến đường liên xã, xóm, nội đồng của xã được mở rộng, cứng hóa tổng chiều dài 90,4km. Hệ thống thủy lợi được quan tâm sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới trên 3,2km, đảm bảo yêu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Hệ thống điện lưới đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và dân sinh.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, nhận được sự đồng thuận của Nhân dân và đạt nhiều kết quả tích cực. Môi trường, cảnh quan được quan tâm xây dựng, hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, Nhân dân tích cực hưởng ứng, tự nguyện hiến đất, đổi đất, đóng góp công sức, tiền của xây dựng các công trình phúc lợi. Tiêu biểu như hộ gia đình ông Đinh Văn Lợi (xóm Ngau) đã tự nguyện hiến gần 930m2 để xây dựng nhà văn hóa xóm, đường vào khu dân cư của xóm.

Các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được triển khai sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và cải thiện đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu tối thiểu học tập của con em trong xã. Phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập được quan tâm và có sức lan tỏa; chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn giai đoạn 2021-2030” được triển khai thực hiện tốt, điển hình như Trường Mầm non Phú Vinh.

Trường Mầm non Phú Vinh tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá bổ ích góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân được chú trọng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng. Hằng năm, tỷ lệ các cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa và tỷ lệ xóm, gia đình đạt danh hiệu văn hóa đều đạt các chỉ tiêu được giao; 100% xóm trên địa bàn có quy ước, hương ước và được Nhân dân thực hiện tốt.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo và chính sách tôn giáo, dân tộc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn xã có 101 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 9,36%, hộ cận nghèo 15,61%, đời sống Nhân dân được nâng lên.

Dương Liễu