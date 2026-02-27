Thời tiết 27/2: Mưa dông diện rộng ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/2, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông.

Lượng mưa phổ biến từ 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiên tai đi kèm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc, nhất là tại khu vực đồi núi ở cao nguyên Trung Bộ và phía Đông Lâm Đồng. Tại các đô thị, vùng trũng thấp ở Nam Bộ, nguy cơ ngập úng cục bộ có thể xảy ra vào thời điểm mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông của người dân.

Trên biển, đêm 26 và ngày 27/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, có khả năng xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng biển cao trên 2m, gây biển động cục bộ.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, thời tiết xấu trên biển có thể tác động trực tiếp đến hoạt động khai thác, đánh bắt và vận tải đường thủy. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực nêu trên đều có nguy cơ chịu ảnh hưởng của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Thuyền trưởng và ngư dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, chủ động tìm nơi tránh trú an toàn khi có dông mạnh xảy ra.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chính quyền địa phương được khuyến cáo rà soát các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét; kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước tại đô thị, khu dân cư để hạn chế ngập úng. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mưa dông, không trú mưa dưới cây lớn, biển quảng cáo; hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở.

Mưa dông diện rộng ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mùa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Theo baotintuc.vn