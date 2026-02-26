Thời tiết 26/2: Mưa dông diện rộng, nhiều khu vực đề phòng lốc sét và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, ngày 26/2, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước có diễn biến phức tạp, mưa dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, một số nơi có thể xảy ra mưa vừa, mưa to. Từ chiều 26/2, mưa có xu hướng giảm dần. Đêm và sáng trời lạnh, người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt tại khu vực vùng núi và trung du.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ, Khánh Hoà và phía Đông tỉnh Lâm Đồng, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày trời nắng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, giao thông và sinh hoạt của người dân. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, chủ động các biện pháp phòng tránh.

Trên biển, hiện vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có mưa rào và dông. Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa dông rải rác, trong mưa dông có thể xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng biển cao trên 2m. Các phương tiện hoạt động trên biển cần chú ý quan sát, đảm bảo an toàn khi khai thác, đánh bắt và di chuyển qua khu vực có thời tiết xấu.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Theo baotintuc.vn