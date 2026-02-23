Thời tiết 23/2: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, Nam Bộ có nơi nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/2 có sương mù, mưa nhỏ ở miền Bắc và nắng nóng cục bộ tại Nam Bộ.

Tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hửng nắng. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt duy trì ở mức thấp vào đêm và sáng sớm, trời lạnh. Hiện tượng sương mù vào buổi sáng có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn khi tham gia giao thông, đặc biệt tại các tuyến đường đèo núi và khu vực ven sông, hồ.

Khu vực Bắc Trung Bộ cũng ghi nhận có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong ngày có khả năng xuất hiện mưa, mưa nhỏ rải rác. Sáng và đêm trời lạnh, người dân cần chú ý giữ ấm, nhất là người già và trẻ nhỏ để phòng tránh các bệnh về đường hô hấp.

Bắc Bộ sáng sớm có sương mù. Ảnh: TTXVN

Đối với các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào Nam, thời tiết nhìn chung ổn định hơn. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày trời nắng. Riêng khu vực Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có thể vượt ngưỡng 35 độ C, gây cảm giác oi bức.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C; có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

