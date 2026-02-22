Thời tiết 22/2: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, Nam Bộ nắng nóng cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 22/2 (mùng 6 Tết), thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái lạnh về đêm và sáng sớm, trong khi miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến giao thông. Riêng khu vực vùng núi và trung du Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét, người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc khu vực này sáng và đêm trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.

Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Người dân cần lưu ý các biện pháp phòng chống nắng nóng và nguy cơ cháy nổ trong điều kiện thời tiết khô hanh.

Tại Hà Nội, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sáng sớm và đêm trời rét. Dự báo trong những ngày tới, hình thái thời tiết ít biến động lớn, nền nhiệt các khu vực duy trì ổn định.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi và trung du có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 26-29 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Theo baotintuc.vn