4 bài tập thể dục buổi sáng giúp săn chắc bắp tay hiệu quả hơn tập tạ sau tuổi 50

Sau tuổi 50, quá trình mất cơ và tích mỡ diễn ra nhanh hơn, đặc biệt ở vùng bắp tay. Tập thể dục buổi sáng phù hợp sẽ giúp kích hoạt cơ hiệu quả, cải thiện lưu thông máu và tăng độ săn chắc mà không gây quá tải lên khớp vai, khuỷu tay.

BS. Nguyễn Trọng Thủy (nguyên BS. Đội tuyển bóng đá nam Quốc gia và U23 Việt Nam) cho hay, tập thể dục buổi sáng giúp các khớp được “đánh thức” sớm, tăng tiết dịch khớp và cải thiện khả năng dẫn truyền thần kinh - cơ. Khi cơ bắp được kích hoạt ngay từ đầu ngày, khả năng tham gia vận động trong các sinh hoạt thường nhật cũng tăng lên, từ đó góp phần nâng tổng mức tiêu hao năng lượng.

Khác với tập tạ nặng theo từng đợt ngắn, các bài tập tạo lực căng cơ liên tục giúp bắp tay thích nghi tốt hơn, cải thiện sức bền và độ săn chắc. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với người trên 50 tuổi, nhóm đối tượng dễ đau vai, viêm gân khuỷu tay hoặc thoái hóa khớp nếu tập sai cách.

Các bài tập dưới đây được xây dựng dựa trên nguyên tắc an toàn khớp, kiểm soát chuyển động và kích hoạt đa nhóm cơ, phù hợp để thực hiện hằng ngày.

1. Tập thể dục buổi sáng với bài tập chống đẩy kiểu yoga

Chống đẩy kết hợp chuyển động yoga tạo lực căng liên tục lên cơ tam đầu và vai, đồng thời yêu cầu cơ bụng tham gia để ổn định cột sống. Việc thay đổi tư thế mượt mà giúp tăng biên độ vận động của vai, cải thiện tuần hoàn và hạn chế áp lực lên khuỷu tay. Bài tập này chủ yếu tác động vào các nhóm cơ: Cơ tam đầu, vai, ngực, cơ bụng.

Cách thực hiện:

Bắt đầu ở tư thế plank cao, hai tay đặt thẳng dưới vai. Hạ ngực xuống gần sàn, khuỷu tay khép sát thân người. Đẩy người lên, đồng thời đưa hông ra sau vào tư thế gập người. Hạ ngực xuống sàn có kiểm soát rồi trở lại tư thế plank. Thực hiện trong 3 hiệp, mỗi hiệp 6 - 10 lần, nghỉ 45 giây.

Lưu ý: Di chuyển chậm, giữ khuỷu tay sát xương sườn để giảm tải khớp.

2. Chống đẩy nghiêng

Chống đẩy nghiêng giúp giảm trọng lượng dồn lên tay và vai, phù hợp với người mới tập hoặc có tiền sử đau khớp. Bài tập này chủ yếu tác động vào: Cơ tam đầu, ngực, vai, cơ bụng.

Cách thực hiện:

Đặt tay lên ghế hoặc bề mặt chắc chắn ngang hông. Duỗi thẳng chân, giữ cơ thể thành một đường thẳng. Gồng cơ bụng, hạ ngực xuống gần tay. Đẩy người lên và trở về vị trí ban đầu. Thực hiện trong 3 hiệp, mỗi hiệp 10 - 15 lần, nghỉ 45 giây.

Lưu ý: Không võng lưng, không đẩy hông lên cao.

3. Plank kết hợp chạm vai

Động tác plank chạm vai tạo thử thách cho cánh tay trụ, đặc biệt là cơ tam đầu, đồng thời buộc cơ bụng và cơ xiên kiểm soát xoay thân. Nhờ đó, bắp tay được săn chắc đồng thời khả năng giữ thăng bằng và ổn định vai được cải thiện.

Bài tập này chủ yếu tác động vào: Cơ tam đầu, vai, cơ bụng, cơ xiên.

Cách thực hiện:

Vào tư thế plank cao, hai tay đặt dưới vai. Siết cơ bụng và cơ mông. Nhấc một tay chạm nhẹ vào vai đối diện. Đặt tay xuống và đổi bên. Thực hiện trong 3 hiệp, mỗi hiệp 12 - 16 lần chạm, nghỉ 30 giây. Có thể dang chân rộng hơn để hạn chế lắc hông.

4. Kéo giãn với dây kháng lực

Đây là bài tập quan trọng giúp tăng cường nhóm cơ sau vai và lưng trên, vùng thường yếu đi theo tuổi tác. Việc cân bằng giữa động tác kéo và đẩy không chỉ giúp cánh tay săn chắc hơn mà còn cải thiện tư thế và giảm đau vai mạn tính.

Bài tập này chủ yếu tác động vào: Cơ delta sau, lưng trên, vai, cơ tam đầu.

Cách thực hiện:

Hai tay giữ dây kháng lực ngang ngực. Duỗi thẳng tay về phía trước. Kéo dây sang hai bên, siết chặt hai bả vai. Giữ ngắn ở điểm căng tối đa rồi trở về từ từ. Thực hiện: 3 hiệp, mỗi hiệp 15 - 20 lần, nghỉ 30 giây.

Lưu ý: Giữ lồng ngực mở, không cong lưng dưới.

Những thói quen giúp bắp tay săn chắc bền vững sau tuổi 50

Hiệu quả tập luyện sẽ được duy trì tốt hơn khi kết hợp với lối sống phù hợp:

- Vận động tay hằng ngày: Các hoạt động đẩy, kéo, mang vác nhẹ giúp duy trì kích hoạt cơ.

- Bổ sung đủ protein: Hỗ trợ tái tạo và duy trì khối cơ.

- Ưu tiên kiểm soát chuyển động: Tập chậm giúp tăng thời gian chịu lực và bảo vệ khớp.

- Chú trọng phục hồi: Ngủ đủ giấc và vận động nhẹ giúp giảm viêm, hạn chế đau nhức.

Kiên trì: Sự lặp lại đều đặn quan trọng hơn cường độ cao không thường xuyên.

Theo suckhoedoisong.vn