Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị phục vụ đón Tết Nguyên đán

Sáng 13/2, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ dự án sửa chữa, chỉnh trang đô thị khu vực Việt Trì (cũ) phục vụ đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các ngày lễ lớn năm 2026. Cùng tham gia có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đồng chí lãnh đạo kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị tại phường Việt Trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị tại các phường: Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú và xã Hy Cương; các khu vực trung tâm, tập trung đông người dân đến vui chơi vào dịp Tết Nguyên đán như Quảng trường Hùng Vương, Công viên Văn Lang, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đồng chí lãnh đạo kiểm tra khu vực sân khấu X2 - Công viên Văn Lang.

Đây là các hạng mục thuộc Dự án công trình sửa chữa, chỉnh trang đô thị khu vực Việt Trì (cũ) do Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 15,4 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác. Dự án hướng tới mục tiêu chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường và tạo điểm nhấn đô thị phục vụ các hoạt động lễ hội, sự kiện lớn của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra khu vực Công viên Văn Lang.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao nỗ lực triển khai của chủ đầu tư và các nhà thầu. Đến thời điểm hiện tại, nhiều hạng mục trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, 5 khung vòm trang trí bằng kết cấu thép trên trục đường Nguyễn Tất Thành đang được hoàn thiện; hệ thống đèn LED hiệu ứng hiện đại bảo đảm tính thẩm mỹ, an toàn và phù hợp không gian đô thị.

Hạng mục sửa chữa hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường chính như Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành, Trường Chinh, Quang Trung... đang được triển khai đồng bộ, thay thế hàng trăm bóng đèn LED, tủ điều khiển và thiết bị tín hiệu giao thông tại 24 nút giao quan trọng.

Cùng với đó, các cụm biểu tượng năm 2026, tiểu cảnh hoa, cây xanh và các hạng mục trang trí cảnh quan tại Công viên Văn Lang, Quảng trường Hùng Vương, khu vực trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lối lên Đền Hùng đảm bảo theo thiết kế, tạo diện mạo mới trước thềm Tết Nguyên đán.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra khu vực Quảng trường Hùng Vương.

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu chủ đầu tư và các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, không gian cảnh quan và mỹ quan đô thị. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang hệ thống chiếu sáng, trang trí cảnh quan, góp phần xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại, tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra khu vực cổng Đền Hùng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến cụ thể đối với một số khu vực, hạng mục chỉnh trang. Đề nghị các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị bài bản, đồng bộ phục vụ các ngày lễ lớn của tỉnh, đặc biệt là dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng sắp tới. Quan tâm tạo điểm nhấn cảnh quan bằng các tuyến đường hoa, tiểu cảnh phù hợp; bổ sung các thiết chế công cộng như ghế đá, khu vực nghỉ chân nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của người dân và du khách.

Cụm linh vật Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Bát mã truy phong” tại Quảng trường Hùng Vương.

Đối với khu vực Công viên Văn Lang, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu bố trí các khung trang trí, cụm hoa theo chủ đề, đảm bảo tính hài hòa và điểm nhấn cảnh quan. Tại Quảng trường Hùng Vương, cần tạo dựng không gian mở, thoáng rộng, thiết kế các cụm hoa. Khu vực Đền Hùng phải được chỉnh trang đồng bộ về cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ tốt cho chuỗi hoạt động lễ hội trong năm 2026. Mục tiêu chung là xây dựng khu vực trung tâm đô thị văn minh, hiện đại, xứng tầm với vai trò là trung tâm lễ hội của cả nước.

Đinh Vũ