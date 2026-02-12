Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương trao quà Tết tại Hợp Kim, Cao Dương, Liên Sơn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 12/2, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc Tết và trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 3 xã Hợp Kim, Cao Dương và Liên Sơn.

Tại các điểm đến, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sản xuất của bà con; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc, mong các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên, đoàn kết xây dựng đời sống ngày càng ổn định, ấm no.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao 250 suất quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 3 xã. Trong đó, trao 50 suất quà cho xã Hợp Kim, 100 suất cho xã Cao Dương và 100 suất cho xã Liên Sơn.

Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, góp phần hỗ trợ các gia đình có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết. Tổng kinh phí thực hiện chương trình được huy động từ Quỹ “Vì người nghèo” cùng sự chung tay, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương cùng lãnh đạo xã Hợp Kim trao quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình tặng quà ở các địa phương, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương nhấn mạnh, “Tết nhân ái” là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với người nghèo, người yếu thế.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần thiết thực, giúp các gia đình có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương trao quà Tết cho các hộ gia đình xã Cao Dương.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo bền vững, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, giúp người dân chủ động phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương trao quà tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Liên Sơn.

Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội đối với các hoàn cảnh khó khăn.

Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, góp phần tạo khí thế phấn khởi bước vào năm mới Bính Ngọ 2026 với nhiều kỳ vọng và quyết tâm mới.

Mạnh Hùng