Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 26-27/2 tại Thư viện tỉnh

Thực hiện Văn bản số 630/CV-HNBVN, ngày 17/12/2025 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc tổ chức Hội Báo Xuân Bính Ngọ và Hội Báo toàn quốc năm 2026; Kế hoạch số 9629/KH-UBND, ngày 20/11/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào năm mới 2026; chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ; Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh; Báo Quân khu II; Trường Đại học Hùng Vương; Văn phòng đại diện các báo, tạp chí Trung ương thường trú tại Phú Thọ tổ chức Hội báo Xuân Phú Thọ 2026 nhằm tôn vinh sự phát triển của báo chí Phú Thọ, kết quả hoạt động nghề nghiệp của hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Tôn vinh văn hóa đọc, văn hóa truyền thông, là diễn đàn giao lưu học tập kinh nghiệm giữa những người làm báo, người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của Nhân dân. Nâng cao uy tín của Hội Nhà báo trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung, tạo không gian sinh hoạt chính trị, văn hóa đầu Xuân cho đội ngũ người làm báo và Nhân dân.

Hội báo Xuân Phú Thọ 2026 được tổ chức tại Thư viện tỉnh (đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Hội báo Xuân diễn ra trong 2 ngày 26-27/2/2026 (tức ngày 10 đến ngày 11 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Hội báo Xuân Phú Thọ 2026 gồm 10 gian trưng bày của các đơn vị như: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ; Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh; Báo Quân khu II; Trường Đại học Hùng Vương; Văn phòng đại diện các báo, tạp chí Trung ương thường trú tại Phú Thọ; Hội Nhà báo tỉnh; Gian Thư pháp; Gian trưng bày của Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Để Hội báo Xuân Phú Thọ 2026 thêm phong phú, sinh động, hấp dẫn, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ chủ trì tổ chức chương trình Tọa đàm nghiệp vụ báo chí trong khuôn khổ Hội báo. Thời gian tổ chức vào 14h00’ ngày 26/2/2026 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại khu vực tổ chức Hội báo Xuân.

