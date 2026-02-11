Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc thăm, chúc Tết Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc và Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt

Sáng 11/2, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, làm việc và chúc Tết Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc và Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trao quà Tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc được xây dựng trên diện tích 4,9ha với tổng diện tích sàn hơn 104.000 m2; quy mô 1.300 giường bệnh kế hoạch và 1.603 giường thực kê, gồm 47 khoa, phòng, trung tâm. Năm 2025, bệnh viện được xếp hạng I và được công nhận là bệnh viện cấp chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu. Hiện nay, bệnh viện có gần 1.330 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó 307 bác sĩ, 50 dược sĩ, 500 điều dưỡng, 71 kỹ thuật viên y tế, 39 hộ sinh và các cán bộ chuyên môn khác. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia công tác khám, chữa bệnh với nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Năm 2025, bệnh viện đã khám cho trên 322 nghìn lượt người (đạt 115% kế hoạch), điều trị nội trú gần 86 nghìn lượt người bệnh, công suất sử dụng giường đạt 111%. Tổng số ca phẫu thuật đạt trên 14 nghìn ca, trong đó có nhiều kỹ thuật khó, phức tạp được triển khai thường quy, góp phần giảm tỷ lệ chuyển tuyến nội trú xuống 3,8% và ngoại trú còn 1,2%. Cùng với đó, bệnh viện thực hiện hơn 12 nghìn kỹ thuật với nhiều kỹ thuật mũi nhọn như can thiệp tim mạch, phẫu thuật thần kinh, lọc máu liên tục, nút mạch, thay khớp, vi phẫu... đã mang lại cơ hội điều trị và phục hồi cho hàng nghìn người bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trao quà Tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt được thành lập cách đây 20 năm, khởi đầu là phòng khám điều trị ngoài giờ chuyên về ung thư. Đến nay, hệ thống đã phát triển thành 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên và Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt.

Riêng Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt có 34 khoa, phòng với tổng diện tích 2ha, quy mô 370 giường kế hoạch, 600 giường thực kê, công suất sử dụng trên 99%. Bệnh viện có gần 500 cán bộ, nhân viên, trong đó 130 bác sĩ, 23 dược sĩ và 162 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên. Bệnh viện được Bộ Y tế phê duyệt hơn 12 nghìn danh mục kỹ thuật (60% vượt tuyến, 97% tuyến tỉnh, 100% tuyến dưới), trang bị nhiều thiết bị hiện đại.

Bệnh viện hiện đang triển khai nhiều kỹ thuật mũi nhọn như ung bướu, tim mạch can thiệp; thực hiện BHYT không thu chênh lệch tại khoa Nội (40 giường), khoa Ung bướu (80 giường), đơn nguyên Thận – lọc máu (40 giường). Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vùng khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Tại các đơn vị đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả các bệnh viện đạt được trong thời gian qua cùng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những hy sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên y tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những trường hợp phải nhập viện trong dịp Tết đều là tình huống đặc biệt, dễ phát sinh áp lực, căng thẳng. Vì vậy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, y, bác sĩ cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác trực Tết, trực cấp cứu, bảo đảm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí lưu ý, các bệnh viện cần chủ động xây dựng và triển khai đầy đủ các phương án bảo đảm nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế; phân công kíp trực khoa học, sẵn sàng tiếp nhận, xử trí kịp thời, hiệu quả các ca cấp cứu, không để người bệnh vì bất kỳ lý do gì mà chậm trễ trong việc được chăm sóc, điều trị. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ; thực hiện tốt phương châm “lấy người bệnh làm trung tâm” để mỗi người dân khi đến khám, chữa bệnh trong những ngày Tết đều cảm nhận được sự tận tình, trách nhiệm và tính nhân văn của đội ngũ thầy thuốc.

Về định hướng thời gian tới, đồng chí đề nghị các bệnh viện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế và chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện để các bệnh viện hoạt động ổn định, phát triển bền vững.

Thuý Hường